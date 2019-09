Costo DAZN 2019-2020 | quanto costa l’abbonamento mensile e annuale per la Serie A

Fonte : correttainformazione

(Di martedì 17 settembre 2019) Da qualche tempo oramai per poter assistere ad alcune partite di calcio delleA, è necessario essere abbonati a. Oggi vediamo insieme: prezzo abbonamento al mese Per essere informati al meglio in merito a quello che è ildel, o, o comunque per conoscere eventuali offerte o promozioni lancio che possono esserci, la cosa più pratica e conveniente che è possibile fare è consultare il sito internet di. Qui scopriremo subito che vi è in corso attualmente una promozione che prevede che il primo mese di abbonamento sia gratis. Questa promozione è attiva fino al giorno 6 ottobre. Se non si riesce ad acquistare il prodotto entro quella data, e quindi se non si riesce ad usufruire della possibilità di non pagare il primo mese di abbonamento a, lo si pagherà 9,99 euro. Così come tutti i ...

