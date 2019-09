Coppia nasconde il sesso del figlio da 17 mesi per proteggerlo dai pregiudizi di

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) “Nascondiamo ildi nostroperdaidi genere”. È questa la scelta di una giovaneinglese, che ha raccontato alla BBC di stare crescendo il proprio bambino di 17come neutro dal punto di vista del genere.Hobbit Humphrey, 38 anni, e Jake England-Johns, 35 anni, hanno detto di vestire il loro piccolo Anoush sia con abiti femminili che maschili. Amici e parenti dellasono obbligati a chiamare il bambino usando il pronome “loro”. I giovani genitori sono artisti circensi e vivono su una casa galleggiante a Kensham, nei pressi di Bath. La loro storia ha fatto il giro dei media mondiali: a riportarla, tra le varie testate, c’è il Times.Perfino la nonna paterna di Anoush non ha scoperto il genere del bambino fino a quando non ha gli cambiato per la prima volta il pannolino: il piccolo aveva ...

