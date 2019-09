Consumo del suolo | cementificati due metri quadrati al secondo nel 2018 Costa | “Serve

Il Consumo di suolo in Italia : il 17 Settembre la presentazione del Rapporto ISPRA : Si terrà a Roma, il 17 Settembre 2019, la presentazione dei nuovi dati sul consumo di suolo in Italia e l’edizione 2019 del Rapporto SNPA. Intervengono: il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, il Senatore Questore Paolo Arrigoni, l’Onorevole Andrea Orlando, il Presidente dell’ISPRA e SNPA Stefano Laporta, il Direttore generale di Arpa Lazio Marco Lupo e l’ing. Michele Munafò, curatore del Rapporto ...

Sicilia : in arrivo 50 milioni per incentivi al Consumo energetico e alla riduzione delle emissioni : Il governo Musumeci stanzia poco più di cinquanta milioni di euro di finanziamenti per incentivi al consumo energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti, destinati a progetti di enti pubblici e aziende. La prima misura riguarda le imprese. Sono ottanta le iniziative che hanno ricevuto il via libera alla fase di valutazione, mentre altre cento sono state escluse per vari vizi e documentazione mancante. Le aziende avranno trenta giorni ...

Clima - passare alla dieta vegetariana riduce il Consumo del suolo - l’uso di fertilizzanti azotati e le emissioni di gas serra : Preferire una dieta vegetariana ad una tradizionale carnivora può ridurre del 35-50% il consumo di terre coltivate oggi sempre più ‘occupate’ dall’allevamento intensivo per la produzione di carne. È il risultato di uno studio del Bard College (New York) pubblicato su ‘Scientific Reports‘ che suggerisce anche come questa scelta potrebbe ridurre l’uso di fertilizzanti azotati e le emissioni di gas serra, anche ...