Congedo ai neopapà | c’è un’azienda che lo ha esteso fino a tre mesi Perché non prendere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) E’ il grande tema di ogni inizio governo. Fateci caso, la famiglia diventa il primo argomento da tirare in ballo nell’elenco dei buoni propositi. Rischia tuttavia di diventare un proposito e basta, come quando dici di volerti mettere a dieta dopo Natale o di iscriverti in palestra a settembre. Solo che se in questo caso sono affari tuoi, nell’altro sono affari pubblici. Le dichiarazioni della neo ministra Elena Bonetti ci soddisfano eccome: parlare di Family Act e di Pillon chiuso in un cassetto (buttate la chiave però, eh) sono quel che ci vuole dopo un periodo di oscurantismo dove alla donna venivano date terre da coltivare al terzo figlio, buoni per starsene a casa a procreare (a patto di rinunciare a lavoro), buoni bebè utili a comprare ben cinque pacchi di pannolini. Come dimenticare poi i portachiavi a forma di feto di Verona, i manifesti pro life, il fertility ...

