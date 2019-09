Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Matteo Renzi lascia il Partito democratico per dare vita aautonomi di Camera e Senato. A Palazzo Madama, però, il regolamento parla chiaro: per costituire il gruppo occorrono almeno dieci senatori e - soprattutto - deve rappresentare "un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori". Ecco cosa prevedono i regolamenti di Camera e Senato per la costituzione di un Gruppo. CAMERA Il Gruppo misto della Camera raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo. Al suo interno, alle condizioni stabilite dal Regolamento (art. 14, comma 5), si possono formare componenti politiche. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati. Per formare un Gruppo con un numero minore di deputati occorre una specifica autorizzazione dell'Ufficio di ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Come si formano i nuovi gruppi parlamentari #Renzi - LucaStanisci : Come si formano i nuovi gruppi parlamentari - laurarossidue : RT @Agenzia_Italia: Come si formano i nuovi gruppi parlamentari #Renzi -