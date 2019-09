Come i giornali hanno raccontato lo scisma del Pd voluto da Renzi

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Oggi l'annuncio ufficiale, ma per altro già anticipato con un'ampia intervista che appare su la Repubblica: Matteolascerà il Partito democratico. “Non posso più stare assieme ai miei carnefici”, ha detto l'ex premier, che formerà un gruppo parlamentare autonomo alla Camera. Un addio non facile, in qualche modo combattuto anche da alcuni fedelissimi che,Nardella,risposto che resteranno nel partito. L'ex premier ed ex segretario del Pd ha annunciato la propria decisione con una telefonata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. LA REPUBBLICA “Perché lascio il Pd” “Voglio combattere Salvini, non difendermi dal fuoco amico. Per molti ero un intruso, lo dimostrano le prime scelte di Zingaretti. Uscendo ora faccio chiarezza nel governo, che sarà più forte. Non vedo il partitoun nemico ma manca la visione del futuro” “In settimana gruppi autonomi con ...

