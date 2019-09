Cnn | Attacco a raffinerie saudite con missili cruise lanciati dallʼIran

Fonte : blogo

(Di martedì 17 settembre 2019) Secondo la Cnn ci sarebbero "probabilità molto alte" che l'alle due maxiAramco in Arabia Saudita sia opera dida una base militare iraniana al confine con il vicino Iraq. L’emittente USA nel dare la notizia cita investigatori americani e sauditi. Secondo le stesse fonti sarebbe da escludere che le traiettorie deisiano compatibili con postazioni di lancio così lontane come lo Yemen, da cui sono partite le rivendicazioni, da parte dei ribelli Houthi, legati a Teheran."Stiamo cercando di capire se l'Iran è dietro gli attacchi in Arabia Saudita. Non voglio una guerra con l'Iran, cercherò di evitarla, ma gli USA sono pronti con le migliori armi, jet,e altri sistemi" ha detto il presidente americano Donald Trump alla stampa oggi durante un incontro alla Casa Bianca.L'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin ...

