Clash of Champions – Fan WWE cerca di toccare il lato b di Sasha Banks | lei vuole fargli

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Un fan hato diilb diduranteof: la superstar WWE è pronta acausaof, ppv WWE andato in onda nella notte italiana fra domenica e lunedì, ha regail solito grande spettacolo a tutti i fan della disciplina, su di giri per aver visto live i propri beniamini. Alcuni forse anche troppo ‘su di giri’. Un ragazzo, presente in prima fila durante il match fra Becky Lynch eha infatti superato il limite con le sue azioni. Il tifoso hato diilb dimentre ‘The Boss’ e la sua avversaria stavano combattendo in mezzo al pubblico. L’episodio non è sfuggito al pubblico dei social e nemmeno alla stessa superstar dai capelli blu che su Instagram ha commentato: “gli sto facendo causa“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE ...

Tuttowrestling : TW WEB RADIO: Ecco, per chi se lo fosse perso in diretta, il Clash of Champions Post-Show! Articolo a cura di Erik… - infoitcultura : WWE Clash Of Champions: quali titoli hanno cambiato possessore? *SPOILER* - infoitcultura : Ritorno shock a Clash of Champions: come la WWE l'ha tenuto segreto -