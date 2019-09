Ciclismo | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia non partirà favorita. Trentin capitano - ma la concorrenza è spaventosa : Mancano appena due settimane alla prova in linea dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che si terranno nello Yorkshire. L’Italia ha diramato la lista dei preselezionati e sicuramente si presenterà nel Regno Unito con una formazione di ottima qualità. Gli azzurri, tuttavia, non godono dei favori del pronostico, questo non tanto per loro lacune, quanto perché la concorrenza fa paura, sia per quantità che per qualità. Difficile ...

Vincenzo Nibali non parteciperà ai Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire : Il ciclista italiano Vincenzo Nibali non parteciperà ai Mondiali nello Yorkshire, in programma dal 22 al 29 settembre. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Nibali ha detto di non essere abbastanza in forma per far parte della Nazionale italiana, che sarà

Mondiali Ciclismo 2019 – Colombia - lo strano caso di Egan Bernal : nominato capitano - ma dà forfait : Egan Bernal ha annunciato che non parteciperà ai Mondiali di Ciclismo 2019, per i quali era stato nominato capitano della Colombia: al suo posto Carlos Betancur La Colombia dovrà fare i conti con un importante forfait in vista dei Mondiali di Ciclismo 2019: Egan Bernal, il vincitore dell’ultimo Tour de France, ha annunciato la sua scelta di non partecipare al Mondiale su strada nello Yorkshire. “Bernal è stato inserito nella ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Nibali tra i 16 preselezionati - ma lo Squalo ammette : “non sono al top” : Vincenzo Nibali rinuncia alla maglia azzurra: le sensazioni dello Squalo in vista dei Mondiali di Ciclismo 2019 dopo le gare in Canada Manca sempre meno ai Mondiali 2019 di Ciclismo ed il ct Davide Cassani sta lavorando sodo per portare con sè nello Yorkshire per la prova in linea gli azzurri più forti ed in forma. Trai 16 preselezionati del ct azzurro, Cassani ha inserito anche Vincenzo Nibali, che però ha deciso di rinunciare alla ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Vincenzo Nibali non ci sarà. “Rispetto per la maglia - non sono al top” : Decisive dovevano essere le gare canadesi e così è stato: Vincenzo Nibali in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” afferma che non prenderà parte alla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo in programma nello Yorkshire a fine mese a causa di uno stato di forma non adatto ad una prova iridata. Così il messinese alla “Rosea“: “La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata. Non sono al top e ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani testa due Nazionali al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini : Si avvicinano i Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Ieri il CT della Nazionale Davide Cassani ha comunicato la lista dei preconvocati per la rassegna iridata, ma la composizione definitiva delle squadre verrà resa nota successivamente, per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Questa settimana si svolgeranno infatti diverse classiche italiane, che serviranno a Cassani per valutare la ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti i convocati delle Nazionali presenti nello Yorkshire : Manca poco meno di una settimana al via delle gare: pronto a scattare, nello Yorkshire, in Gran Bretagna, il Mondiale di Ciclismo 2019. Si susseguono i convocati delle varie Nazionali: andiamo a scoprirli (ovviamente in aggiornamento a mano a mano, clicca sulla Nazionale per scoprire i convocati). convocati Mondiali Ciclismo 2019 Belgio Gran Bretagna Francia Norvegia Olanda USA Colombia gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Colombia. Egan Bernal e Nairo Quintana le punte - c’è anche Fernando Gaviria : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo la Colombia si presenterà con una squadra completa, in grado di essere competitiva in più scenari tattici. Nella lista dei convocati per la rassegna iridata nello Yorkshire (Gran Bretagna) troviamo infatti due scalatori del calibro di Egan Bernal, vincitore del Tour de France, e Nairo Quintana, reduce invece da una Vuelta a España di alti e bassi, ma in cui ha ottenuto comunque un successo di tappa. In caso di corsa ...

Ciclismo - Matteo Trentin sui Mondiali 2019 : “Il percorso si adatta alle mie caratteristiche. Mi giocherò le mie chance” : Matteo Trentin e i Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. L’azzurro, leader designato per riportare l’iride in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Alessandro Ballan nel 2008 a Varese) è senza se e senza ma il punto di riferimento della compagine guidata dal CT Davide Cassani. Nella giornata di ieri è stata resa nota una pre-selezione degli azzurri al via della competizione e il corridore della Mitchelton-Scott ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Cassani ha scelto i 16 preselezionati : tra i convocati anche Nibali : Davide Cassani ha scelto i 16 preselezionati per i Mondiali di ciclismo 2019: tra i convocati anche Vincenzo Nibali Manca sempre meno per i Mondiali di ciclismo 2019: il 29 settembre, nello Yorkshire, i ciclisti più forti si sfideranno per la prova in linea iridata. A margine della Coppa Bernocchi, vinta ieri da Bauhaus il ct Cassani ha svelato i 16 ciclisti preselezionati per gli imminenti Mondiali. “Ho bisogno di altre risposte da ...

Mondiali ParaCiclismo – L’Italia chiude terza nel medagliere per Nazioni - azzurri tredici volte sul podio : Trionfo azzurro anche nell’ultima giornata di gare ad Emmen, oro per Luca Mazzone e Roberta Amadeo, argento per Cornegliani e Zanardi, bronzo per Farroni. E’ terza del medagliere per Nazioni Si chiudono con l’ennesima giornata trionfale per gli azzurri i Campionati del Mondo di Paraciclismo, in scena in questi giorni ad Emmen. L’Italia porta a casa altre due medaglie d’oro, due d’argento ed una di ...

Mondiali di Ciclismo : prova in linea nello Yorkshire in tv su Rai Sport il 29 settembre : Tra pochi giorni prenderà il via la 92ª edizione dei Campionati del mondo di ciclismo su strada. L’appuntamento si terrà nello Yorkshire, Regno Unito, dal 22 al 29 settembre 2019. La gara regina della kermesse iridata sarà la prova in linea degli uomini élite, che si svolgerà nella giornata conclusiva della rassegna. L’anno scorso vinse Alejandro Valverde a Innsbruck. Stavolta ci attenderà un percorso meno impegnativo, ma comunque ricco di ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...