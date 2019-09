Ciclismo | Mondiali 2019 | i convocati della Russia Pavel Sivakov la stella

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Non ci sarà un uomo di punta che partirà tra i favoriti assoluti, ma potrebbe essere una Nazionale outsider per la prova in linea maschile deidinello Yorkshire. Laha diramato oggi la sua selezione per l’appuntamento iridato del 29 settembre: sei uomini tra i quali spiccanoed Alexander Vlasov, due giovanissimi pronti a prendersi la scena per le corse a tappe in futuro. I: Sergey Chernetskiy Stepan KuryanovDmitry Strakhov Alexander Vlasov Alexander Yevtushenko gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Enrique Diaz / Shutterstock.com

Eurosport_IT : 'Non sono al top, è giusto che al Mondiale vada chi sta meglio di me' ??? Il 'no' di Vincenzo Nibali alla rassegna… - zazoomblog : Ciclismo Mondiali 2019: i convocati della Slovenia. Spiccano Roglic Pogacar e Mohoric - #Ciclismo #Mondiali #2019:… - zazoomnews : Ciclismo Mondiali 2019: tutti i convocati delle Nazionali presenti nello Yorkshire - #Ciclismo #Mondiali #2019:… -