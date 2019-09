Ciclismo | la campionessa europea e mondiale su pista Sofia Collinelli si racconta

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Classe 2001, di Ravenna, figlia d’arte e grande promessa delitaliano, soprattutto su. Plurimedagliata tra titoli europei e mondiali. Insomma, a soli 18 anni da poco compiuti,ha tutte le carte in regola per puntare in alto e regalarci non poche soddisfazioni nel futuro che verrà. La passione per le due ruote l’ha ereditata da papà Andrea, oro suai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, nonché il suo ciclista di riferimento. Il 2019 ha bussato alla porta dell’atleta juniores della VO2 Team Pink regalandole tantissime gioie. Di fatti in quel di Gand, in occasione del Campionato Europeo su, si è aggiudicata la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre, e quella di bronzo nella disciplina della madison. La ciliegina sulla torta è stata poi la rassegna iridata di Francoforte, dove si è laureatadel mondo ...

