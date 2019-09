Ciclismo | già otto acquisti per la Trek Segafredo | arriva anche Elissonde

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo - Fabio Aru corteggiatissimo! Piace a Movistar e Ineos - Bardiani e Androni ci pensano : Fabio Aru non sale sul podio di un grande giro dalla vittoria della Vuelta 2015. L’ultima top5 risale invece al Tour de France 2017. Da allora, complici infortuni, operazioni e note vicissitudini, è rimasto solo il ricordo del corridore che aveva infiammato l’Italia. Nonostante i risultati latitino ormai da tempo, il Cavaliere dei Quattro Mori resta un pezzo corteggiatissimo del ciclomercato. Il triennale con la UAE Emirates scadrà ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Norvegia. Alexander Kristoff tenta il colpaccio : Una formazione molto interessante, con una punta di livello. A 32 anni è forse arrivata l’ultima chance di puntare al titolo iridato per Alexander Kristoff che si presenterà nello Yorkshire, per i Mondiali di Ciclismo su strada, come uno dei favoriti per la prova in linea. Tutta per l’uomo della UAE Emirates la Norvegia che oggi ha diramato la propria lista dei convocati nella quale spiccano anche Edvald Boasson Hagen e Amund ...

Ciclismo - Gianluca Giardini : “Bilancio sorprendente al Tour de l’Avenir. Per il Mondiale abbiamo uomini di livello” : Oramai siamo giunti alle battute finali di questa stagione, con l’ultima grande corsa a tappe, la Vuelta, e gli ormai imminenti Campionati del Mondo nello Yorkshire. Gli appuntamenti e gli obiettivi degli azzurri sono ancora tanti, come le speranze che non devono mai svanire, nonostante il periodo buio del Ciclismo italiano. abbiamo così raggiunto al telefono Gianluca Giardini, giornalista e conduttore televisivo, con cui abbiamo parlato ...

Ciclismo - Wout Van Aert dopo la caduta al Tour : “Spero di poter gareggiare nel ciclocross in inverno” : Una brutta caduta, davvero tanta sfortuna quando sembrava poter andare tutto per il meglio, con la più bella vittoria da professionista che era arrivata in volata pochi giorni prima. Wout Van Aert è stato costretto ad uno stop forzato a causa dell’infortunio arrivato durante la cronometro del Tour de France, un bruttissimo taglio sulla gamba dopo lo scontro con la transenna. L’obiettivo è quello di tornare al top il prima ...

Felice Gimondi nel cuore - l’Italia del Ciclismo lo omaggia : “gli sarà dedicato Il Lombardia” : Io mondo del ciclismo omaggia Felice Gimondi: dedicato all’ex campione italiano Il Lombardia del prossimo 12 ottobre Sono passati due giorni dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano si trovava a mare a Giardini Naxos quando è stato colpito da un malore. Il mondo del ciclismo è ancora a lutto, in attesa di poter dare a Felice Gimondi l’ultimo saluto, martedì nella sua Paladina, ma intanto ...

Ciclismo : morto per un malore a Giardini Naxos Felice Gimondi : L'ex ciclista italiano Felice Gimondi è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, Lo riportano i quotidiani locali. Il campione avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. Secondo la Gazzetta del Sud Gimondi avrebbe accusato un malore mentre faceva un bagno nelle acque della seconda stazione turistica siciliana. Il malore avrebbe reso poi vano qualsiasi tentativo di soccorrerlo da parte dei bagni e del 118. ...

**Ciclismo : morto Gimondi - arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ morto per un arresto cardiaco, mentre era in mare, l’ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nelle acque di Giardini Naxos, vicino Taormina. Gimondi, 77 anni tra un mese, si è sentito male mentre faceva il bagno. (segue)L'articolo **Ciclismo: morto Gimondi, arresto cardiaco in mare a Giardini Naxos** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

