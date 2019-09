Ciclismo | dal 2020 la Israel Cycling Academy nel World Tour al posto della Katusha-Alpecin

Il c.t. del Ciclismo femminile sentito dalla Federciclo : “Non lo so se esiste il #Metoo nel Ciclismo” : Dopo che la Federciclismo ha aperto un’indagine sul tema del #Metoo nel ciclismo a seguito dell’inchiesta condotta da Il Giornale, il c.t. delle donne Edoardo Salvoldi è stato sentito dal procuratore della Federciclo per capire. La Gazzetta dello Sport propone alcune domande a Salvodi dopo la sua audizione “Al procuratore ho detto che quando si parla di abusi, violenze, ricatti, violenza sessuale, non esiste niente, niente, e non mi ...

Ciclismo - Stefano Oldani firma con la Lotto-Soudal : “Un sogno. Darò il massimo per supportare i miei compagni” : Stefano Oldani il prossimo anno passerà professionista con la Lotto Soudal. Oggi il team belga ha ufficializzato l’ingaggio del giovante talento azzurro, che firma un contratto biennale. Il 21enne lombardo, cresciuto nel Team Colpack, quest’anno si è messo in luce con la maglia della Kometa, riuscendo a ottenere piazzamenti di rilievo nelle gare professionistiche, come la Vuelta a Castilla y Leon e il Giro di Ungheria, mentre recentemente ha ...

Ciclismo femminile - inchiesta #MeToo : Martinello - Salvoldi e Chiappa ascoltati dalla Procura : Il #MeToo nel Ciclismo femminile è arrivato anche in Italia e la Procura della FederCiclismo ha aperto un fascicolo “contro ignoti” per fare chiarezza sulla vicenda. Lo scandalo sulle molestie sessuali nel mondo del Ciclismo è emerso dopo le accuse di quattordici atlete a un team manager belga, svelate dal Corriere della Sera, e si è poi allargato anche al nostro Paese. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri a Roma ...

Ciclismo – 2019 indimenticabile per Froome : il britannico finisce in ospedale per colpa di un… coltello [FOTO] : Froome sfortunatissimo: il britannico in ospedale dopo essersi tagliato un dito con un coltello da cucina Il 2019 non sembra essere l’anno fortunato di Chris Froome: il britannico del team Ineos, dopo la caduta spaventosa al Giro del Delfinato, che lo ha messo ko per tutta la stagione, è tornato in ospedale a causa di un… incidente domestico. Froome si è infatti tagliato un dito mentre si trovava a casa ed è stato costretto a ...

Ciclismo – Alessia Piccolo investita in Germania! La presidente del Team Alè Cipollini finisce in ospedale : salvata dal casco : Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini, è stata investita in Germania: la donna finisce in ospedale. La presenza del casco ha evitato grossi guai Una brutta disavventura per Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini. La donna, presente in Germania per la fiera Eurobike, durante un’uscita in bici è stata investista da una donna. Questo il racconto della Piccolo, riportato dalla ‘Rosea’: “dopo una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pedala sul Mortirolo con i tifosi : lo Squalo si scalda - poi vola in Canada : Vincenzo Nibali torna protagonista sul Mortirolo, una delle salite più iconiche del Ciclismo e che è stata affrontata anche durante l’ultimo Giro d’Italia. Proprio su questa ascesa lo Squalo aveva cercato di attaccare Richard Carapaz per conquistare la maglia rosa ma non era riuscito nell’impresa e si era dovuto accontentare del secondo posto nella corsa a tappe di casa. Il siciliano, quest’anno vincitore anche di una ...

Ciclismo - Alessandro Covi : “Cercherò di riscattarmi al Mondiale. Dall’anno prossimo si inizia a fare sul serio” : 22 agosto 2018, una data difficile da dimenticare per un astro nascente del Ciclismo italiano che si ritrova a vincere la sesta tappa del Tour de l’Avenir, e al contempo viene ufficializzato che il suo futuro ciclistico apparterrà dal 2020 alla UAE Team Emirates. Un anno ancora tra gli Under 23 per affinare le qualità, per maturare; ed eccoci qua, a pochi mesi dal primo grande traguardo di una carriera pronta a decollare. Stiamo parlando ...

Ciclismo - si spalancano le porte del Mondiale per Nibali : il ct Cassani ‘tentato’ dallo Squalo : Il ct Cassani potrebbe affidarsi allo Squalo nel Mondiale in programma a fine settembre nello Yorkshire, dopo le due gare in Canada la decisione Vincenzo Nibali potrebbe partecipare ai prossimi Mondiali di Ciclismo, in programma il 29 settembre nello Yorkshire. Il corridore siciliano infatti ha sorpreso il commissario tecnico Davide Cassani in occasione dell’ultimo Giro di Germania, considerando la splendida collaborazione fornita a ...

Ciclismo : Chris Froome torna ad allenarsi in pista a dieci settimane dal suo incidente : Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. La domanda è sempre la stessa: “Chris, come stai?”. Non deve essere stato facile per il campione del Team Ineos sopportare le sofferenze fisiche e l’amarezza di non poter ...

Ciclismo - svelata la causa della morte di Bjorg Lambrecht : ha colpito un riflettore stradale e ha perso il controllo : Si è fatta luce sulla causa del decesso di Bjorg Lambrecht, il ciclista morto poche settimane fa durante il Giro di Polonia. Le autorità di Rybnik, la località dove è avvenuta la tragica caduta del corridore belga, hanno avviato un’indagine e hanno ricostruito la dinamica dell’incidente come ha rivelato in anteprima il quotidiano Het Nieuwsblad. Il ragazzo è finito addosso a un cosiddetto occhio di gatto, un piccolo riflettore ...

Ciclismo - la polizia svela le cause della fatale caduta di Bjorg Lambrecht : incidente dovuto ad un… segnale stradale! : Il corridore scomparso durante il Giro di Polonia ha perso il controllo della sua bicicletta dopo esser passato su un riflettore stradale Non è trascorso nemmeno un mese dalla morte di Bjorg Lambrecht, il corridore della Lotto-Soudal che ha perso la vita per un terribile incidente avvenuto durante il Giro di Polonia. A causare il decesso del giovane belga è stata una tremenda emorragia interna, dovuta alla lacerazione subita dal fegato in ...

Ciclismo - incidente Giro di Polonia : caduta di Lambrecht causata da un riflettore stradale : Il mondo del Ciclismo a inizio agosto fu scosso da un evento molto doloroso. Durante il Giro di Polonia cadde e poi si spense in ospedale poche ore dopo il giovane belga 22enne Bjorg Lambrecht. Mancavano 73 chilometri all'arrivo della terza tappa quando, durante un tratto in rettilineo e ad alta velocità, il ciclista in forza alla Lotto-Soudal cadde rovinosamente sulla strada, finendo contro un muretto sulla banchina a protezione di un canale. ...

Ciclismo - visita a sorpresa per Pozzovivo a Lugano : selfie e sorrisi in ospedale con Vincenzo Nibali [FOTO] : Lo Squalo ha fatto visita a Pozzovivo in ospedale a Lugano, dove il corridore è ricoverato dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nei pressi di Cosenza selfie e sorrisi per Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali ieri a Lugano, lo Squalo è infatti andato a fare visita al proprio compagno di squadra in ospedale, dove è ricoverato in seguito alle fratture riportate dopo l’incidente che lo ha visto protagonista a Cosenza. Un ...