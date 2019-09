«Chiara Ferragni Unposted» | streaming | cinema | durata | trailer

«Chiara Ferragni – Unposted» - i look alla première milanese : Chiara Ferragni in Etro e FedezChiara Ferragni in Etro ed Elisa AmorusoValentina Ferragni in Dsquared2 e Marco FerragniRiccardo Nicoletti e Francesca Ferragni Valentina Ferragni in Dsquared2 e Luca VezilMarina Di Guardo in Atelier EméAlberta FerrettiMatilda Lutz Jeremy ScottSabrina BelliLorenzo SerafiniMargherita Missoni Veronica Etro e Alessandro FrigerioLeonetta FendiRiccardo SciuttoAndrea Della ValleGiorgio GuidottiSilvia GrilliDopo aver ...

«Chiara Ferragni - Unposted» - la recensione senza spoiler : Una ragazza chiede a un tatuatore se il suo nuovo piercing, ora che è diventata mamma, le farà male. Poi si sdraia, si fa coraggio e si ripete: «I tuoi follower saranno fieri di te». E’ Chiara Ferragni nella prima scena di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario firmato da Elisa Amoruso presentato oggi a Venezia 76 per poi uscire in sala il 17, 18 e 19 settembre e, più avanti, su Amazon Prime Video. In ...

Chiara Ferragni - critiche crudeli su Instagram : lei replica in modo sorprendente : Chiara Ferragni è finita ancora una volta nel mirino degli haters, ma questa volta ha deciso di non rimanere in silenzio. L’influencer da milioni di follower è molto amata dai suoi fan, ma spesso attira anche i commenti cattivi di alcuni utenti che non fanno altro che criticarla. Come accade spesso su Instagram, le sue foto vengono criticate e spesso gli haters la colpiscono proprio dove fa più male, mettendo in evidenza quelli che ...

Chiara Ferragni risponde all'hater che dimentica una h : Reduce dalla realizzazione del film-biopic dal titolo Unposted, la consorte di Fedez, Chiara Ferragni, è tornata al centro dell'attenzione mediatica. La biondissima fondatrice del blog The Blonde Salad, com'è ormai noto a molti, è spesso vittima di body shaming, finisce cioé nel mirino delle critiche che giungono dagli utenti sui social soprattutto per il suo corpo considerato troppo androgino. "Ma le z**** le ai dimenticate a casa?", ha ...

'Chiara Ferragni unposted' arriva al cinema dal 17 al 19 settembre : Chiara Ferragni ormai è un nome che conoscono tutti. La bionda imprenditrice digitale conta milioni di follower, copertine per riviste importanti e secondo la rivista Forbs è l'influencer di moda più importante del momento ed ora è arrivata anche la 79° Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia con il docufilm "Chiara Ferragni unposted" diretto da Elisa Amoruso. ...Continua a leggere

Chiara Ferragni stende l’hater che non sa la grammatica - la sua risposta è da applausi : A un utente poco gentile e sgrammaticato ("Ma le zizze le ai dimenticate a casa?”), la fashion blogger replica con una risposta geniale: “Sono nell’armadio, insieme all’H della tua frase”. Non è la prima volta che l'influencer, in questi giorni protagonista al cinema con il suo documentario, si trova ad affrontare critiche sul suo aspetto fisico.Continua a leggere

Chiara Ferragni a Positano - una fan chiede una foto ma lei rifiuta. La sua reazione spiazza tutti : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Chiara Ferragni a Positano con Fedez - il dettaglio che non si vede su Instagram : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Chiara Ferragni a Positano con Fedez - il dettaglio che non si vede su Instagram : «Altri l'avrebbero processata» : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Chiara Ferragni - la sorella ha lasciato il lavoro? La risposta del fidanzato : Chiara Ferragni, la sorella Francesca nel mirino delle critiche. Il fidanzato però risponde e chiude tutte le bocche Quando si tratta delle sorelle di Chiara Ferragni, le critiche purtroppo sono sempre dietro l’angolo. Il web infatti sembra cercare il minimo appiglio pur di lasciar loro commenti negativi, il che è davvero spiacevole. Solitamente, chi finisce […] L'articolo Chiara Ferragni, la sorella ha lasciato il lavoro? La ...

Chiara Ferragni risponde agli haters con un post su Instagram : «Ecco di cosa avrebbero bisogno» : Chiara Ferragni risponde agli haters con un post su Instagram. La fashion blogger ha affidato al suo profilo ufficiale la replica alle tante critiche che riceve ogni giorno nei commenti della sua...

Chiara Ferragni : Gli hater hanno solo bisogno di un abbraccio : Chiara Ferragni su Instagram ha un seguito elevatissimo. Sono tantissime le persone che vedono in lei un punto di riferimento e un modello a cui ispirarsi. Ogni sua foto fa il pieno di like e di commenti, ogni suo look viene imitato. Ha costruito un impero partendo da zero, ha creato un nuovo lavoro che le frutta tantissimo a livello economico e di popolarità, e oggi è una delle donne più influenti del mondo. Con queste premesse, è ovvio che ...

Chiara Ferragni - Vip sparano a zero sul look/ Lucas Peracchi : "Manico di scopa!" : Chiara Ferragni criticata per il look. Ricordate l'abitino trasparente nero? Sul settimanale Nuovo, ne hanno parlato alcuni vip 'poco generosi'.

Chiara Ferragni torna a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Pozzoli. La verità : La vita di Chiara Ferragni sembra essere perfetta. Un matrimonio da sogno, una famiglia felice, un figlio bellissimo e un successo professionale che non si arresta. A breve, potremo vedere tutto questo nel documentario Chiara Ferragni – Unposted, che racconta la vita dell’influencer. Inutile dire che la curiosità dei fan, e non solo, è alle stelle, e le domande imbarazzanti sulla sua vita passata non tardano ad arrivare. In ...