Chi sono i parlamentari che dovrebbero seguire Renzi nel nuovo partito 

Matrimoni famosi : ecco Chi sono le prossime coppie di star a sposarsi : Tieniti pronto!

Sondaggi - non ci sono buone notizie per Pd e M5s : la Lega sChiaccia sull'acceleratore : Solitamente le prime settimane di vita di un governo sono caratterizzate da Sondaggi eccellenti per le forze di maggioranza...

Il loro primo romantico appuntamento è un vero e proprio inferno - i due da quel momento in poi sono costretti a 22 operazioni Chirurgiche : Avevano atteso per molto tempo il loro primo appuntamento Tiara Del Rio e Beau Zimbro ma quel giorno appena incontrati succede qualcosa di drammatico. I due sono di Phoenix negli Stati Uniti d’America e restano gravemente ustionati perché al loro primo incontro esplode una candela a gas. I due erano seduti ad un ristorante esclusivo di Phoenix per una cena a lume di candela. All’improvviso però la candela, che era a gas, è esplosa ...

Damiano Er Faina Chiede scusa a Sharon Macrì : “Sono stato debole” : Temptation Island Vip: Sharon Macrì perdona Damiano Er Faina Damiano Er Faina e Sharon Macrì sono tornati insieme. Se l’influencer durante il primo confronto della serata aveva abbandonato Temptation Island Vip da single, e non per sua volontà, la seconda volta gli è andata decisamente meglio. Damiano, infatti, ha chiesto ad Alessia Marcuzzi la possibilità di avere un nuovo confronto con la sua fidanzata. Sharon, contrariamente a quanto ...

Opinionista espulso da TeleLombardia : “Chiedo scusa a Lukaku - non sono razzista. La mia compagna…” : “La mia battuta è stata infelice, ne traggo le conseguenze negative. Oggi ho passato una delle giornate più brutte della mia vita. Mi ha chiamato tanta gente, ritengo di essere una persona educata ma questa frase non voluta, ma detta, mi ha reso molto triste. Non sono razzista, vorrei chiedere scusa di persona a Lukaku, vorrei poterlo incontrare. Stanotte non ho dormito, oggi non sono riuscito a mangiare, una mancanza così di tatto e ...

Si ritorna a parlare di legge elettorale ma le proposte (ad oggi) sono poChissime : Dopo una "tregua" di un anno e mezzo, la legge elettorale è tornata ad essere il tema principale dell'agenda politica. Con l'approvazione del Rosatellum bis e la sua applicazione nelle elezioni del marzo dello scorso anno, la questione del sistema elettorale di Camera e Senato aveva infatti subito una fisiologica estromissione dall'attualità. Fin quando, contestualmente all'insediamento del Conte II e della nuova maggioranza giallorossa, è ...

AttacChi in Arabia Saudita - Onu : "Non è Chiaro Chi c'è dietro" | Riad : "Armi sono state fabbricate in Iran" : "Non è interamente chiaro chi sia dietro l'attacco alle strutture petrolifere saudite". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. "

Matteo Salvini : “Bimba di Bibbiano sul palco? Chi se ne frega - il delinquente non sono io” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rimandato al mittente le critiche ricevuto per aver chiuso ieri la sua kermesse a Pontida con una bimba sul palco, Greta, una minore coinvolta nel caso dei presunti affidi illeciti di Bibbiano: ""Non una ma cinquanta bambini. Il delinquente è chi ruba i bambini a mamma e papà".Continua a leggere

Cristiano Ronaldo - lacrime in tv : mio padre non ha visto Chi sono diventato : Il fuoriclasse bianconero ha ceduto all’emozione durante un’intervista per una tv inglese. Sull’accusa di stupro: «Ho cambiato canale, ero in imbarazzo per i miei figli»

Ricattavano la Juve che non voleva più regalare biglietti - Chi sono i capi ultrà arrestati : Il nome più noto è indubbiamente quello di Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e già finito in carcere all’inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere, oltre che considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva. E, stando a quanto già emerso in passato, avrebbe avuto pesanti divergenze con Raffaello Bucci, ultras bianconero suicida nel 2016.Continua a leggere

Pontida - insulti a Gad Lerner e sChiaffo a videomaker di Repubblica. Salvini : “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori” : “Questi non sono giornalisti ma spesso calunniatori”: il segretario della Lega Matteo Salvini ha descritto così quanto accaduto a Pontida nello scorso fine settimana, riferendosi agli insulti nei confronti del giornalista Gad Lerner e all’aggressione al videomaker di Repubblica Antonio Nasso, in entrambi i casi ad opera di alcuni militanti del Carroccio. Ospite di Aria pulita su 7gold, l’ex ministro dell’Interno ha ...

Sigarette elettroniche - dopo morti e intossicazioni facciamo Chiarezza : fanno davvero male o sono migliori delle tradizionali? : Negli USA è guerra aperta alle Sigarette elettroniche aromatizzare. Ma qual è il motivo e quali sono gli interessi che ci sono dietro? Partiamo, innanzitutto, dalle Sigarette incriminate: la frutta, la crema, la gomma da masticare e tanti altri aromi accattivanti sono le ultime tendenze del mercato, ma a quanto pare sono proprio gli aromi ad essere sul banco degli imputati e non le Sigarette stesse. Queste ultime comportano un rischio nettamente ...

Migranti : vittima - 'in Libia i carcerieri sono spietati - picChiati tutti i giorni' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "Le condizioni di vita all’interno di questo carcere erano dure. I carcerieri sono spietati". E' il racconto di un'altra vittima dei tre Migranti arrestati all'alba di oggi con l'accusa di sequestro di persona e tortura. "Ci davano da mangiare solo una volta al giorno

