Chi ha attaccato gli stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita?

M5s-Pd e lo scudo delle commissioni a guida Lega. Il Pd : “Chi è attaccato alle poltrone?”. Il Carroccio : “Dovevate pensarci prima” : I leghisti non mollano. Anzi, in qualche caso si preparano a fare quasi da “scudi umani” nei confronti dei provvedimenti della maggioranza nascente, formata dagli ex amici dei Cinquestelle insieme ai nemici di sempre del Pd. Il Carroccio difende infatti le sue undici presidenze di commissione che – come ha anticipato ieri dal Fatto Quotidiano – che potrebbero diventare un ostacolo non da poco nei percorsi parlamentari ...