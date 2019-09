Chi è Chi Awards 2019 | tutti i vincitori

Napoli - rapita dall'ex con la figlia di 2 anni : prigioniera 12 ore - stuprata e picChiata : L?aveva perseguitata e vessata per mesi, fino alla pronuncia del tribunale che gli aveva vietato di avvicinarla. Le cose sembravano essere tornate alla normalità e la vittima, una...

Champagne - piatti e bicChieri : a Sant?Elmo i rifiuti della festa : Un festeggiamento, forse un compleanno. Stamattina Castel Sant?Elmo si presenta così ai suoi residenti ed ai numerosi turisti che si sono recati al museo. Champagne, bicchieri e piatti...

Napoli - frana e stop al traffico ai Ponti Rossi : Chiusa la strada per CapodiChino : strada chiusa a causa di una frana a Napoli. Si tratta di via Ulderigo Masoni, che collega la zona dei Ponti Rossi a Capodichino costeggiando il lato orientale del Bosco di Capodimonte. Il terreno...

Varcaturo - segrega e picChia a sangue la ex compagna e la figlia di due anni per ore. Poi violenta la donna : arrestato 27enne : Ha tenuto prigionierre per 12 ore in auto la sua ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Poi, dopo aver girato per la città senza meta, è tornato a casa e...

«Chiara Ferragni Unposted» - streaming - cinema - durata - trailer : Il titolo è semplice e accattivante: Chiara Ferragni Unposted, traducibile come "quello che Chiara Ferragni non ha postato" o ha deciso di non condividere nella sua fiorente attività di social influencer e prima blogger e poi imprenditrice di moda. Il documentario, che ha avuto come vetrina per un'anteprima internazionale addirittura la Mostra del cinema di Venezia, oggi e per tre giorni è alla prova del botteghino ...

Renzi via dal Pd - "Palazzo Chigi perplesso" : Per Di Maio lo strappo dell'ex segretario è "una questione solo Dem". Salvini; "Cosa non si fa per la poltrona". Perplessità da Palazzo Chigi per i tempi.

InChiesta Juve - nel mirino ultrà anche CR7 : "Ma ha capito come funziona?" : Dopo le dodici misure cautelari nei confronti di alcuni capi ultrà della Juve, emergono i primi dettagli sull'Inchiesta. Dalle carte emerge un quadro inquietante fatto di minacce, estorsioni e violenze legate al racket del bagarinaggio e non solo. Denominata "Las banner", l'operazione racconta i meccanismi utilizzati per ottenere privilegi all'Allianz Stadium e fare business alle spalle del club. Una prassi documentata dalle intercettazioni, ...

Fognini e quella passione nerazzurra : “Inter fede di famiglia. Quest’anno grandi giocatori! E se mi avessero Chiamato a 14 anni…” : Fabio Fognini racconta la sua fede nerazzurra: il tennista, grande tifoso dell’Inter, elogia gli acquisti della sua squadra e parla della sua passione per il pallone Dopo 3 giornate di Serie A l’Inter si ritrova da sola al comando della classifica. In vista del derby, contro un Milan che ancora non è stato capace di trovare la quadra, il tifo nerazzurro vive un momento di grande fiducia. Alfredo Falcone – LaPresse Anche ...

Il capo dei gesuiti sul Papa : "C'è già Chi vede la successione" : Giuseppe Aloisi Il superiore generale dei gesuiti ha un'idea chiara delle critiche mosse nei confronti del pontefice argentino. Padre Artur Sosa crede che c'entri pure il Concilio Vaticano II Il superiore generale dei gesuiti ha di nuovo posto un focus sul confronto persistente in Vaticano e su come questo possa pesare sulla prossima elezione Papale. Il Papa, come sappiamo, appartiene allo stesso ordine religioso di padre Artur Sosa, ...

Mafia : Pg Borsellino quater - 'pentiti svelino i buChi neri strage via D'Amelio' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato "il contributo di qualche 'pentito' e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso" che "finalme

Sit-in lavoratori davanti a Regione E.Romagna contro legge regionale sui gioChi : Bologna, 17 set. (AdnKronos) – Una proroga all’entrata in vigore della norma regionale sul gioco d’azzardo, prevista per il prossimo 19 settembre. E’ questa la richiesta avanzata dalle associazioni e dai sindacati del settore gioco che questa mattina, davanti alla Regione Emilia-Romagna, si sono radunati per protestare contro una legge “che mette a rischio il lavoro di più di 1000 persone”. Oltre 300 ...

Si addormenta con le lenti a contatto ma al risveglio succede qualcosa di spaventoso - perde la vista da un ocChio : Un uomo di 39 anni, Chad Greoschen, originario di Cincinnati negli Stati Uniti d’America ha perso la vista da un occhio per un motivo incredibile. Il 39 enne si è addormentato con le lenti a contatto. La mattina dopo ha iniziato a avere fastidi alla vista. L’uomo ha pensato che fosse una congiuntive allergica e non ha dato peso a tutto quello che stava accadendo. Il giorno dopo però la situazione dei suoi occhi è nettamente ...

Civati : “Nuovo partito di Renzi? Oggi è una brutta giornata per Calenda. FrancesChini? Gioca col modulo di Allegri - di Sarri e di Conte” : “L’addio di Renzi al Pd? Mi pare che sia una grande operazione tattica e ‘proporzionalista’. Il punto è che con il proporzionale il Pd non ci sarà più. Se non c’è più un sistema elettorale che polarizzi su grandi partiti, è normale che ognuno si metta in proprio. Mi pare che sia questo il messaggio di Renzi e di Calenda“. E’ il commento pronunciato a “L’Italia s’è desta” (Radio ...

Diabete - l’obesità aumenta il risChio di sei volte : Chi è obeso corre un rischio maggiore di ammalarsi di Diabete di tipo 2, questo a prescindere dalla predisposizione genetica. Si tratta della conclusione raggiunta da uno studio condotto da un team scientifico dell’Università di Copenaghen, che ha collaborato con un gruppo di esperti del Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Questo lavoro di ricerca, che è stato portato avanti anche grazie al contributo del Danish ...