Champions League | super Napoli | Mertens-Llorente stendono Liverpool

Risultati Champions League – Colpaccio Valencia - il Barça non sfonda : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Champions League – Torna a risuonare la musichetta più famosa del calcio, quella della Champions League. Prende il via la fase a gironi. Pari Inter alla prima. Il Napoli si regala una notte da sogno: battuti i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Pari a Dortmund tra Borussia e Barcellona, il Valencia sbanca lo Stamford Bridge. Mercoledì sarà la volta di Dinamo Zagabria-Atalanta e Atletico Madrid-Juventus. ...

Champions League - i risultati di martedì 17 settembre. Vince il Napoli - pareggiano Inter e Barcellona - Valencia batte Chelsea : Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Napoli-Liverpool 2-0. Impresa al San Paolo - Mertens e Llorente abbattono i Campioni d’Europa : Impresa del Napoli all’esordio nella Champions League 2019-2020 di Calcio, i partenopei hanno mandato in visibilio il pubblico del San Paolo sconfiggendo il Liverpool per 2-0: numero antologico dei ragazzi di Carlo Ancelotti che hanno annichilito i Campioni d’Europa con una prestazione incisiva, tonica, propositiva e volitiva per tutti i 90 minuti riuscendo a trovare la rete risolutrice a 10′ dal termine dell’incontro col ...

LIVE Napoli-Liverpool 2-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens e Llorente affondano i campioni d’Europa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.58 Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima LIVE! 22.56 Partita fantastica del Napoli che nel momento peggiore della sua gara tira fuori il coraggio che porta alla vittoria, grande prova di Callejon e Llorente. 95′ Finita la partita! vince il Napoli 2-0 contro il LIVErpool. 94′ Oramai è praticamente finita manca solo il ...

Il Napoli ha battuto 2-0 il Liverpool nel gruppo E di Champions League : Il Napoli ha vinto 2-0 contro il Liverpool nel primo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Il gol del vantaggio è stato segnato a dieci minuti dalla fine da Dries Mertens su calcio di rigore assegnato per fallo

Classifica Champions League : Salisburgo e Napoli in testa : Si sono svolte le prime gare di Champions e arrivano i privi verdetti per il girone del Napoli. Vincono Salisburgo e gli azzurri contro il Genk e il Liverpool campione in carica. Classifica Champions League 2019, Girone E Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la Classifica Champions League 2020 del Girone E del Napoli: Salisburgo 3 punti; Napoli 3 punti; Liverpool 0 punti; Genk 0 punti; L'articolo Classifica Champions League: Salisburgo ...

Risultati Champions League – Barça graziato dal Dortmund - Salisburgo a valanga sul Genk : Chelsea ko in casa : Si apre la fase a gironi della Champions League, tante emozioni in questa prima serata in attesa delle gare di domani Gol ed emozioni nella notte di Champions League, davvero piena di spettacolo e colpi di scena. Si comincia a Napoli, dove gli azzurri superano il Liverpool campione d’Europa 2-0 grazie ai gol di Mertens e Llorente, arrivati entrambi nel finale. Nello stesso Gruppo E esulta anche il Salisburgo, che ne fa 6 al Genk. Due ...

Champions League - Napoli-Liverpool 2-0 : 22.55 Inizia nel migliore dei modi il cammino in Champions del Napoli che al San Paolo batte 2-0 i detentori del Liverpool. Primo tempo intenso ed equilibrato. Il Napoli inizia bene (doppio tentativo di Fabian Ruiz), Liverpool pericoloso con Mané e Firmino, colpo di testa fuori di un soffio.Nella ripresa subito chance partenopea: cross Mario Rui, spaccata volante di Mertens e miracolo di Adrian Erroraccio di Manolas che regala palla a Salah, ...

LIVE Napoli-Liverpool 1-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens di rigore porta in vantaggio i campani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MertensSSSSSSSSS, con brivido segna il rigore che può decidere la partita! 1-0 Napoli. 80′ rigoreEEEEEEE, Fabian Ruiz serve Callejon sulla fascia destra puntando Robertson che lo stende, si attende il var. 79′ Tutto il Napoli chiuso dentro la propria area di rigore, momento di difficoltà. 77′ Stanchezza che ora si fa sentire nelle gambe ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : miracolo di Meret che dice no a Salah : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Allan pare essersi ripreso, congelato il cambio con Elmas. 71′ Crampi per Allan che potrebbe uscire a breve. 70′ Llorente ora si trova a fungere da boa per far salire la squadra, ma il LIVErpool sta alzando pericolosamente i ritmi. 68′ Koulibaly ferma un triangolo tra Firmino e Mané, partitone del giocatore del Senegal. 67′ Il Napoli sostituisce Lozano con ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens vicino al vantaggio ma ferma tutto il miracolo di Adrian : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Koulibaly ferma un contropiede e parte in avanti servendo Mertens che però sbaglia il passaggio di ritorno. 60′ Ancora Callejon, fa ammonire Milner che è entrato in ritardo sul giocatore campano. 59′ Van Dijk ferma uno contro uno Lozano sulla fascia destra. 58′ Salah liscia un pallone clamoroso su un splendido lancio da centrocampo. 56′ Giallo per Robertson ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la giocata di Insigne o Mertens per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Il Napoli ha ora superato il LIVErpool come numero di passaggi effettuati 334 a 330. 50′ Miracolo di Adrian che su un cross di Mario Rui per Mertens colpisce al volo, ma con la mano aperta respinge il tiro. 48′ Si scalda Llorente che potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. 46′ Qualche problema alla schiena per Lozano ma non sembrano esserci particolari ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : Salah e Firmino vicini alla rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45′ Finisce il primo tempo tra Napoli-LIVErpool con il risultato di 0-0. 43′ Vicino alla rete Firmino, che riceve palla da uno schema di calcio d’angolo dove di testa arriva ad indirizzare verso la porta ma la palla finisce fuori di poco. 41 Il possesso palla ora è praticamente pari con il 50% per entrambe le squadre. 39′ Mario Rui arriva al limite dell’area e ...