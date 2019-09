Champions League in tv | come vedere le partite di oggi | orari | streaming | palinsesti SKY

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Il grande giorno è finalmente arrivato, questa sera la2019-2020 entra definitivamente nel vivo con la prima giornata della fase a gironi. Si partecon le prime ottodei gruppi E, F, G e H, mentre domani sarà il turno dei gironi A, B, C e D. Alle ore 18.55 si scende in campo a San Siro per la prima stagionale in Europa della nuova Inter di Conte contro i campioni cechi dello Slavia Praga, mentre alle ore 21.00 si disputerà l’attesissima super-sfida tra il Napoli ed i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Tra le altresenza italiane in campo c’è da segnalare un interessantissimo Borussia Dortmund-Barcellona oltre alla prima uscita europea del Chelsea in casa col Valencia. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport ed in direttasu Sky Go, inoltre sarà possibile seguire in chiaro su Canale 5 la ...

