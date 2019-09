Casting per una serie tv con Marisa Laurito e Fiordaliso e per una produzione teatrale

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Sono in corso iper la ricerca di giovani attrici per una nuovatv, diretta dalla regista Manuela Metri, per riprese da girare a Cariati in provincia di Cosenza. Sono inoltre ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per unadella compagnia 'Carolina Reaper', che verrà messa in scena a Milano nel prossimo mese di novembre. Unatelevisiva Selezioni aperte per la realizzazione di una importantetelevisiva dal titolo Sorelle per scelta e diretta dalla regista Manuela Metri. Nel cast troveremoe Fioretta Mari come interpreti principali, ma nel corso delle varie puntate saranno presenti anche di Andy Luotto, Linda Batista e altri attori e attrici. La, di genere commedia, è stata scritta dalla regista assieme all nota sceneggiatrice americana Louisa Burns-Bisogno. Le riprese in ...

tveongreyjoy : Vi rendente conto che esiste gente in questo mondo che pensa che avrebbero dovuto scegliere un attore più bello per… - enCASTingcalls : ITALY: attrici, 25-28, Italiano (fluente), per corto a Torino #italy #torino #italian #castingcall #actor #audition… - elevenshearts : Se Gavin L viene castato come Principe Eric voglio proprio vedere se ci sarà lo stesso bordello che è stato fatto p… -