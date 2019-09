Casa Renzi

Renzi lascia il Pd : «È ora di costruire una Casa nuova» : Spiega l’ex premier: «Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni».

Pd - l’appello di Franceschini a Renzi : “Questo partito è la tua Casa. Non spaccarlo” : “Lo dico a Renzi: non farlo. Il Pd è la casa di tutti, è casa tua e casa nostra”, lo dice Dario Franceschini dal palco di Cortona che si rivolge direttamente all’ex premier parlando del rischio di scissione. “Il popolo della Leopolda è parte del grande popolo del Pd. Non separiamo questo popolo, non indeboliamoci spaccando il partito di fronte a questa destra pericolosa”. L'articolo Pd, l’appello di Franceschini a ...

Scissione Pd più vicina - pronti i nuovi gruppi di Renzi | Franceschini : Pd è Casa tua : Orlando, vice-segretario Dem:"Il Pd dovrebbe discutere di come affrontare i problemi del Paese governando, non di come e se dividersi".

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a Casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

Crisi di governo - Matteo Renzi : “Folle perdere l’occasione per mandare a Casa i sovranisti” : Matteo Renzi lancia ancora un appello al Pd, affinché trovi un accordo per un esecutivo con il M5S: "Adesso la Crisi di governo è nelle mani dei segretari di partito. Io come tutti auspico che prevalgano la saggezza e la responsabilità, da parte di tutti. Dire 'prima gli italiani' oggi significa dire: mettiamo a posto i conti e garantiamo un governo".Continua a leggere