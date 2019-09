Caro Casaleggio | la democrazia forse sì ma la libertà non vive senza mediazioni

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Non so se qualcuno dei teorici della crisi delladeciderà di rispondere a Davideche oggi sul “Corriere della Sera” elenca i “sette paradossi della” emersi nell’era della rivoluzione digitale. Ovviamente, lache è in “crisi” è quella rappresentativa, costituzionale, liberale; mentre la prospettiva a cuianela è democratica senz’altro. Iperdemocratica. Unadei rappresentati, non dei rappresentanti.Postosi in quest’ottica, il garante dei Cinque Stelle ha ragione: è logico, coerente, rigoroso nel suo ragionamento basato sulla logica formale. Ognuno deve poter essere in grado di decidere liberamente della propria vita, votando direttamente se i mezzi tecnologici glielo permettono. Anche perché, come ci ha insegnato ...

