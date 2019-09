Candidato M5S-Pd regionali Umbria | lite sui nomi | chi sono i papabili

Elezioni Umbria - è subito rissa M5s-Pd sul Candidato : È partita a cento all’ora e ha inchiodato dopo pochi metri. La trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico sulle regionali umbre da un lato è delicatissima, foriera di un potenziale cambio radicale del quadro politico italiano e di conseguenza oggetto di valutazioni minuziose, dall’altro deve procedere speditamente per la spada di Damocle della consegna delle liste, da qui a dieci giorni.Il quadro è ...

Umbria - Cucinelli si tira fuori : “Ho visto Di Maio - ma non sarò Candidato”. M5s scarta l’ipotesi Fora e congela candidature per le liste : Il giorno dopo la lettera aperta di Luigi Di Maio per lanciare un “patto civico” in Umbria con il Partito democratico, continuano i contatti per cercare di capire quale sarà la prossima mossa in vista delle elezioni Regionali. Per il M5s, nonostante il cambio di maggioranza e il dialogo con i dem per dare vita al Conte 2, il passaggio è molto delicato. Un primo segnale significativo è arrivato in mattinata, con l’imprenditore ...

**Umbria : M5S 'affossa' Fora - non sarà Candidato presidente** : Roma, 16 set. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Andrea Fora non sarebbe in bilico, ma già fuori dalla corsa a candidato presidente dell'Umbria. Almeno per i 5 Stelle, dopo la mano tesa al Pd per un patto civico per la Regione che andrà al voto il prossimo 27 ottobre. Quel patto, per i grillini, escl

Elezioni Umbria - il Candidato civico del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini (Pd) : “Sì al dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...

Il piano B M5s : Conte Candidato premier - Di Maio capo politico : A sera la comunicazione del Movimento 5 stelle arriva davanti ai giornalisti e fa sapere: “Fra poco arriva Alfonso Bonafede a dichiarare”. È la certificazione che Luigi Di Maio non parla e non parlerà per tutta la giornata. Una strategia calibrata al millimetro per lasciare l’intero palcoscenico a Giuseppe Conte. È Conte a compattare all’unisono intorno a sé i gruppi parlamentari stellati. ...

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su Candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Giuseppe Conte - il sospetto di Pietro Senaldi : "Candidato premier M5s?" : E adesso, che succede? Crisi di governo e, con assoluta probabilità, voto anticipatissimo, magari ad ottobre. Difficile che Sergio Mattarella riesca ad estrarre dal cilindro una nuova maggioranza. Adesso si attende il passaggio in aula, la sfiducia al governo, la sfiducia a Giuseppe Conte. E al cent