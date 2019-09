Cambiamenti in vista per l' E3? L' edizione 2020 potrebbe riservare un solo giorno alla

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) L'E3cambiare di nuovo per l'del. In realtà, la manifestazione ha subito varie modifiche nel corso degli anni per rinnovarsi e continuare a destare interesse tra i protagonisti dell'industria e i fan.Un interesse che però sembra essere scemato con il tempo. Ci sono state aziende come Sony che hanno deciso di saltare l'evento di quest'anno, altri, invece, stanno optando per eventi più personali, come l'EA Play di Electronic Arts.Nell'ambito di una strategia di rinnovamento per attrarre pubblico, ecco che l'E3presentare degli importanti. Ad esempiostampa dovrebbe essere riservato solamente un, questo significa unper le anteprime a porte chiuse e per i vari appuntamenti con i giornalisti. Il resto dei giorni, invece, sarà a disposizione di consumatori e giocatori.Leggi altro...

Eurogamer_it : Cambiamenti in vista per l'#E32020? - RegioniAmbiente : -