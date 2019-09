Calciomercato Juventus | Talk Sport | il Tottenham apre allo scambio Dybala-Eriksen

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Continuano ad arrivare importanti informazioni per quanto riguarda ildella. Le ultime notizie si concentrano su Paulo. L'attaccante argentino non è stato titolare in nessuna delle tre gare disputate dallain campionato e Maurizio Sarri non non lo ha impiegato neanche nell'ultima partita contro la Fiorentina. Questo fatto potrebbe essere interpretato come un segnale della mancata centralità della Joya nel nuovo progetto bianconero. Nella scorsa sessione diestivoè stato molto vicino all'addio allae la situazione potrebbe replicarsi a gennaio. L'interesse del Manchester United e soprattutto delnon è mai scemato e i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell'attaccante argentino. Se infatti ci dovessero essere altre panchine,potrebbe essere ceduto al. Il club britannico inoltre deve ...

marcoconterio : ?? Domani l'agente di #Mandzukic in #Qatar per il passaggio del croato all'Al Gharafa. 12 milioni circa pronti per l… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mandzukic in Qatar, nuovi passi in avanti: le ultime sull'attaccante della #Juventus - FabrizioRomano : #Mandzukic non convocato dalla Juventus: trattativa in corso con un club dal Qatar, si cerca una soluzione per cede… -