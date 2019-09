Calciomercato Juventus | occhi su Matic per la prossima stagione | ma c’è molta concorrenza

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) I giocatori in scadenza di contratto entrano spesso nel mirino deldella. Al momento, in vista della, la pista più calda sembra essere quella che porta a Nemanja, regista classe 1988 del Manchester United. Nel 4-3-3 di Sarri potrebbe essere l’alternativa, meno tecnica ma più fisica, di Miralem Pjanic, ma in molti stanno puntando il giocatore, il cui contratto coi Red Devils scadrà il 30 giugno 2020. La sua avventura in Inghilterra sembra arrivata ai titoli di coda, a confermarlo ci sono le scelte di Solskjaer che lo ha utilizzato solo due volte in cinque gare di campionato. II serbo è stato schierato per 22 minuti con il Southampton e per 67 con il Leicester mentre ha guardato dalla panchina i compagni nei match con Chelsea, Wolverhampton e Crystal Palace....

DiMarzio : #Calciomercato | #Mandzukic in Qatar, nuovi passi in avanti: le ultime sull'attaccante della #Juventus - marcoconterio : ?? Domani l'agente di #Mandzukic in #Qatar per il passaggio del croato all'Al Gharafa. 12 milioni circa pronti per l… - FabrizioRomano : #Mandzukic non convocato dalla Juventus: trattativa in corso con un club dal Qatar, si cerca una soluzione per cede… -