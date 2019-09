Calcio | Champions League 2019 2020 | il PSG può sorridere | la squalifica di Neymar ridotta

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) La nuova edizione dellasta per aprire i battenti, questa sera inizierà la fase a gironi e domani sarà già tempo dell’attesissimo big match tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Il talentuoso brasiliano potrà dunque essere della partita quando la squadra francese affronterà la trasferta tra un mese in Belgio per sfidare il Bruges, il 22 ottobre. Il 6 marzo, durante l’ottavo di finale della scorsail PSG se la stava vedendo contro il Manchester United e quando la terna arbitrale ha fischiato un rigore per un fallo di mano di Kimpembe., come tanti altri sostenitori dei transalpini che guardavano la partita alla tv, ha perso la testa per la decisione inveendo tramite i propri canali social contro l’arbitro ed era stato così fermato tre giornate dalla UEFA. “E’ un peccato! Hanno messo quattro ragazzi che non capiscono ...

MatteoBarzaghi : Alla vigilia dell’esordio in Champions League, cena “storica” a Milano per l’Inter. immagini esclusive. Passato, pr… - rtl1025 : Calcio. Oggi via alla Champions League con #NapoliLiverpool e #InterSlaviaPraga ?? Ospite di #nonstopnews… - SkySport : ?? #AccaddeOggi: #17settembre 2002 ? La prima in #Champions di #Ibrahimovic ?? Che gol all’esordio contro il Lione?… -