Brindisi | maltrattava l' anziana donna che doveva accudire | arrestata una badante

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Una triste storia di maltrattamenti arriva dalla provincia di, precisamente da Francavilla Fontana, dove nelle scorse ore i carabinieri hanno messo fine alle angherie che unadi 84 anni, vedova e malata, era costretta a subire dalla sua, una georgiana 43enne. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale onlineReport, all'interno dell'abitazione in cui viveva la nonnina insieme allasi sarebbero verificati gravi episodi di violenza, i quali sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate dai parenti all'interno dell'immobile. L'ultimo episodio domenica scorsa L'episodio chiave si è però verificato domenica scorsa, quando i parenti dell'84enne sono entrati all'improvviso nell'abitazione, cogliendo in flagranza di reato lageorgiana. I famigliari dell', per non dare nell'occhio, sono entrati in casa da ...

magicaGrmente22 : @marcofurfaro Accudita dalla georgiana, assunta tramite un'agenzia, che invece di assisterla l'ha sottoposta a mal… -