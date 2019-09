Brindisi | badante arrestata per i maltrattamenti su un' anziana

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Emanuela Carucci A finire in manette una donna di 43 anni di nazionalità georgiana irregolare sul territorio nazionale È finito l’incubo per una donna di 84 anni, vedova ed invalida, di Francavilla Fontana, un Comune in provincia di, sottoposta in più circostanze a vessazioni eda parte della. Si tratta di una donna di 43 anni di nazionalità georgiana incastrata dalle telecamere di videosorveglianza. La donna, irregolare sul territorio nazionale, colta in flagranza di reato, è statadai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana perin famiglia. L’attività d’indagine, supportata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato dai parenti della vittima nella camera da letto, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e vessazioni. Gli episodi di violenza si ...

