Bridge | Mondiali 2019 | l’Italia risale al quinto posto | due vittorie e una sconfitta

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) L'Italia è risalita alnella classifica del Bermuda Bowl, il Mondialedi(categoria open) che si sta disputando a Wuhan (Cina). La nostra Nazionale ha vinto due incontri e perso una sfida nella giornata di oggi martedì 17 settembre: 54-5 al Bangladesh in apertura; successivamente Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, Antonio Sementa e Norberto Bocchi hanno travolto il Canada per 45-13; poi in chiusura il ko contro la Cina (24-26). Al comando USA 1 con 134.58 seguiti da Svezia (132.78), Inghilterra (123.41) e Olanda (122.74).

