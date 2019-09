Brad Pitt all’astronauta Hague | “Sono meglio io o Clooney?”

Stazione Spaziale : oggi Brad Pitt in collegamento con gli astronauti : Brad Pitt si collegherà oggi con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova anche l’italiano Luca Parmitano per la missione Beyond. Il collegamento verrà trasmesso live dalla NASA, a partire dalle 17:35. Pitt interpreta un astronauta nel suo ultimo film “Ad astra” (nelle sale italiane a ottobre) e si confronterà con chi sa, in prima persona, cosa significa vivere e lavorare nello Spazio: ...

Brad Pitt - il figlio Maddox lo evita e non vuole vederlo : lo spiffero su Angelina Jolie : Maddox e Brad Pitt, rapporto burrascoso tra padre e figlio In questi giorni si sta parlando molto del rapporto tra Brad Pitt e suo figlio Maddox perché pare che i due non si vedano da tempo e che le cose non vadano per niente bene. I motivi non sono stati spiegati ufficialmente ma sembra che […] L'articolo Brad Pitt, il figlio Maddox lo evita e non vuole vederlo: lo spiffero su Angelina Jolie proviene da Gossip e Tv.

Angelina Jolie usa il figlio Maddox per ricattare Brad Pitt? : Un insider di un tabloid americano avanza il sospetto che le recenti dichiarazioni rilasciate su suo padre da Maddox, che mai prima d'ora si era fermato a parlare con dei giornalisti, siano parte di una strategia ricattatoria di Angelina Jolie. Secondo quanto riportato dal tabloid americano “Page Six”, Angelina Jolie starebbe usando il figlio Maddox contro l’ex marito Brad Pitt. È quanto sostiene un insider della coppia che ha rivelato al ...

Brad Pitt – Angelina Jolie - il figlio Maddox parla per la prima volta del difficile rapporto con il padre : “Quel che succede - succede” : Da anni Angelina Jolie e Brad Pitt hanno in corso un’accesa battaglia legale per definire i termini del loro divorzio e, fra questi, rientra anche la custodia dei loro figli. Ora è proprio il loro primogenito, Maddox, adottato dall’attrice nel 2002 e oggi diciottenne, a rompere il silenzio sul suo difficile rapporto con il padre. Stando alla stampa americana infatti, i due non si vedrebbero da tempo e da quando, nel 2016, furono i ...

Maddox rompe il silenzio sul rapporto (non facile) con il papà - Brad Pitt : Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla ...

Brad Pitt sa cosa vuole : In un'intervista sul New York Times ha raccontato dei problemi degli ultimi anni e di quello che gli interessa ora, cioè recitare di meno e produrre di più

Kendall Jenner scappa da Brad Pitt : Poco prima di incontrare il suo idolo, la bellissima Kendall Jenner diventa inquieta e decide di darsela a gambe levate facendo di tutto per non incrociarlo. Che sia un cantante, un attore, uno youtuber o altro, ognuno di noi ha il proprio idolo, la persona per la quale si farebbe davvero qualsiasi cosa. Chi non ha sognato almeno una volta di incontrare il proprio artista preferito? Chi non ha mai organizzato, nella propria mente, la ...

Brad Pitt - a tre anni dal divorzio da Angelina Jolie confessa : “Ecco cosa mi è successo” : Una separazione dolorosa e, secondo molti tabloid, burrascosa. Che non lo ha aiutato con un problema, l’alcool, non nuovo. “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”, aveva ammesso Brad Pitt con GQ nella sua prima intervista dopo il divorzio nel 2017. Ora, al New York Times, il divo hollywoodiano ...

Brad Pitt : “Salvato dagli alcolisti anonimi. Ora sono sobrio” : Brad Pitt, ancora bellissimo e “stropicciato” al punto giusto, nonostante i quasi 56 anni, acclamato e super fotografato alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in Ad Astra, torna a confessare i suoi peccati, dalle pagine del New York Times. Dopo aver fatto il primo mea culpa nel 2017, raccontando su GQ i problemi legati alle sue dipendenza, da droga e alcol, causa della fine del suo matrimonio con Angelina ...

Kendall Jenner era così nervosa di incontrare Brad Pitt che è scappata quando lui è arrivato : L'attore ha partecipato a uno dei Sunday Service di Kanye West The post Kendall Jenner era così nervosa di incontrare Brad Pitt che è scappata quando lui è arrivato appeared first on News Mtv Italia.

Brad Pitt parla di come ha sconfitto l'alcolismo : è stato possibile grazie agli Alcolisti Anonimi : In un'intervista l'attore ha parlato di uno dei periodi più brutti della sua vita, superato con l'aiuto di uomini, vulnerabili come lui, ma onesti. Fidarsi di loro è stata per Brad Pitt la catarsi. Migliorarsi si può, ed è possibile a ogni età. Lo dimostra l’attore Brad Pitt, 55 anni, a Venezia con Ad Astra, che è riuscito a sconfiggere la sua dura battaglia contro l’alcool. La sua fortuna è stata quella di capire che chiedere aiuto ...

Brad Pitt e l'alcolismo : "Dopo il divorzio da Angelina ho passato 18 mesi negli Alcolisti Anonimi" : Il divorzio da Angelina Jolie e poi 18 lunghi mesi trascorsi tra gli Alcolisti Anonimi per rimettere in sesto la propria vita. Brad Pitt si racconta senza filtri in un’intervista al New York Times, parlando dei suoi dolori, dei problemi con l’alcol e della ritrovata sobrietà dopo la fine del matrimonio con la bella attrice.“Ognuno di noi porta con sé nella vita dolore, sofferenza e perdita e, anche se passiamo la ...

La rinascita di Brad Pitt : «Quando ho chiesto aiuto agli Alcolisti Anonimi» : Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla Mostra del cinema di Venezia 2019Brad Pitt alla ...

Brad Pitt si è aperto sul fatto di aver smesso di bere dopo il divorzio da Angelina Jolie : "Sono andato più in là di quanto potessi" The post Brad Pitt si è aperto sul fatto di aver smesso di bere dopo il divorzio da Angelina Jolie appeared first on News Mtv Italia.