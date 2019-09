Boxe – Tutto pronto alla Tuscany Hall di Firenze | l’appello di Fiordigiglio | “venite a

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Verso le appassionanti sfidedi: le parole dei protagonisti della conferenza stampa di presentazione “Sono ben preparato e determinato a dare il massimo. Sam Eggington è un avversario difficile. Giovedì venite, vi garantisco che vedrete un grande spettacolo!”. Così ha parlato il campione internazionale IBF dei pesi superwelter Orlando(31 vittorie e 2 sconfitte)conferenza stampa che si è svolta presso la sala d’Arme di Palazzo Vecchio a. Giovedì 19 settembre Orlandometterà per la prima volta in palio il titolo IBF contro Sam Eggington (26-6) sulla distanza delle 10 riprese nel clou della manifestazione organizzata dOpi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dpiattaforma streaming DAZN che la trasmetterà in diretta. “Dal punto di vista tecnico è uno dei migliori eventi che abbiamo ...

