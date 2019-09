Box Office italiano 13 settembre - Tutta un’altra vita esordisce con € 533.000 - Mio fratello rincorre i dinosauri miglior incasso della stagione - cresce Martin Eden : Box Office italiano 13 settembre 2019: Brignano il miglior esordio, Mio fratello rincorre i dinosauri e Martin Eden superano il milione La stagione cinematografica estiva giunge al termine e il cinema ...

Box Office italiano 13 settembre - Tutta un’altra vita esordisce con € 533.000 - Mio Fratello rincorre i dinosauri miglior incasso della stagione - cresce Martin Eden : Box Office italiano 13 settembre 2019: Brignano il miglior esordio, Mio Fratello rincorre i dinosauri e Martin Eden superano il milione La stagione cinematografica estiva giunge al termine e il cinema italiano ha già un vincitore: Mio Fratello rincorre i dinosauri. Il film di Stefano Cipani, in anteprima a ...

Box Office Italia 15 settembre - It Capitolo Due e Il Re Leone ancora in testa : Box Office Italia 15 settembre It- Capitolo 2 e Il Re Leone controllano il botteghino Italiano Non si schiodano le prime due posizioni con It Capitolo 2 e Il Re Leone entrambi sopra il milione di spettatori. Il Re Leone è ormai arrivato a oltre 35 milioni di euro, sesto incasso di sempre del cinema Italiano, un successo davvero incredibile per un film non originale. Terzo posto per Enrico Brignano con Tutta un’altra vita con poco più di ...

Box Office USA 15 settembre - in testa IT Capitolo Due - ottimo risultato per JLo con Hustlers : Box Office USA 15 settembre 153 milioni per IT – Capitolo Due bene Hustlers Box Office USA 15 settembre – Record per STX con 33 milioni di dollari con Hustlers con Jennifer Lopez protagonista. Primo però ancora It Capitolo Due che guadagna altri 40 milioni per un totale di 150 milioni. Hustlers ha conquistato i social media con 432 milioni di interazioni una cifra incredibile per un film drammatico. Sul fronte dei film d’autore ...

«It : Capitolo 2» - che batte se stesso al Box office : It 2It 2It 2It 2It 2It 2It 2Pennywise torna e fa «galleggiare» il box-office su cifre astronomiche, mai viste prima. A due anni di distanza dal primo Capitolo, passato alla storia come l’horror con l’incasso più alto di tutti i tempi, It: Capitolo 2 totalizza nel primo giorno di programmazione in Italia la bellezza di 1.396.000 euro, circa 200mila in più rispetto a quanto guadagnato dal primo film che, nel 2017, si fermò a 1.200.000. ...

Box Office Italia 9 settembre : It Capitolo Secondo supera Il Re Leone da record che batte Endgame : Box Office Italia 9 settembre It sorpassa Il Re Leone (che supera Endgame) Box Office Italia 9 settembre – Sembra impossibile eppure è successo: il remake del film Disney Il Re Leone supera Avengers: Endgame negli incassi Italiani. Con altri 3.625 milioni di euro il film arriva a 32 milioni superando il rivale/cugino Marvel. L’Italia ha così lo strano record di uno dei pochissimi paesi in cui il Leone ha battuto gli eroi Marvel. Un ...

Box Office Mondiale 2019 : entra in Top 20 Once Upon a Time in Hollywood : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth. Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli ...

Box Office USA 8 settembre - 91 milioni per It – Capitolo 2 : Box Office USA 8 settembre, It Capitolo 2 travolge tutti e vola in testa Box Office USA 8 settembre – It Capitolo Secondo fa il vuoto al box Office americano con 91 milioni di dollari negli USA, quindi miglior incasso per un film marchiato come R-rated quindi vietato a minori di 17 anni non accompagnati. Globalmente arrivano 185 milioni miglior esordio per una pellicola horror subito dopo il primo Capitolo di It. Un gran successo per ...

Il Re Leone domina gli incassi - oltre 26 milioni al Box office : Il re Leone si conferma in testa al box office italiano del weekend con 6.357.000 euro di incasso, complessivamente 26.144.000.

Box Office Italia 1 settembre : Il Re Leone non ha rivali - raggiunti i 26 milioni : Box Office 2 settembre USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office USA 2 settembre in testa: Attacco al potere 3 Box Office 1 settembre – Negli Stati Uniti è il Labor Day weekend, un weekend più lungo che include anche il lunedì, per questo abbiamo inserito i dati che includono anche le previsioni degli incassi di domani. Nonostante il weekend di festa, negli Stati Uniti non è uscito nessun film con una distribuzione ...

Box Office USA 2 settembre : Attacco al Potere 3 - Good Boys e Il Re Leone nel podio del Labor Day Weekend : Box Office 2 settembre USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office 1 settembre – Negli Stati Uniti è il Labor Day Weekend, un Weekend più lungo che include anche il lunedì, per questo abbiamo inserito i dati che includono anche le previsioni degli incassi di domani. Nonostante il Weekend di festa, negli Stati Uniti non è uscito nessun film con una distribuzione ampia. Le tre novità del Weekend Don’t Let Go (3 ...

Disney : il Re Leone vola a 14 milioni al Box office : Successo al box office per Il Re Leone che incassa complessivamente 14 milioni al botteghino italiano. Nello scorso weekend il film Disney.

Box Office Italia 25 agosto : tutti a vedere Il Re Leone - terzo miglior esordio di sempre : Box Office 25 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office Italia 25 agosto travolgente Il Re Leone Il Re Leone arriva e conquista la savana del box Office Italiano: più di 14 milioni in 5 giorni, quasi 11 milioni solo nel weekend. Per il film Disney è la terza miglior partenza dopo Che Bella Giornata e Avengers: Endgame e in 5 giorni è subito terzo miglior incasso stagionale. Nonostante fosse una storia già vista e ...

Box Office Mondiale 2019 : 2° posto per Il Re Leone - supera il miliardo e mezzo : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth. Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli ...