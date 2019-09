Botte alla figlia perché contrario alla relazione con un italiano | arrestato straniero

Catania - Botte alla moglie davanti ai figli minorenni : il più grande fa arrestare il padre : Il ragazzino di 17 anni, insieme ai fratelli più piccoli, da tempo era costretto a vedere la madre ripetutamente colpita dal padre. alla vista dell'ennesima aggressione però ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine facendo arrestare il padre 42enne, ora ai domiciliari in un'abitazione diversa da quella familiare.Continua a leggere

Catania - Botte e minacce alla ex davanti ai figli : “Se ti vedo con un altro ti stacco la testa” : A Misterbianco, nel Catanese, un ventitreenne è stato arrestato per atti persecutori e tentata estorsione nei confronti della ex fidanzata di ventuno anni. Dal rapporto tra i due giovani, rimasti insieme per cinque anni, sono nati due bambini. Lei poi ha interrotto la loro relazione a causa della tossicodipendenza del compagno.

Trento - uccide a Botte la compagna in un parco - poi passa la notte abbracciato alla vittima : Il corpo, rinvenuto in mattina sopra il locale Sesto Grado, fra Nago e Torbole, riporterebbe tracce di tumefazioni. L'allarme dato dal compagno della vittima che avrebbe passato la notte abbracciato al cadavere.Continua a leggere

Dalla gioia ai lividi delle Botte : le fasi della violenza domestica su una donna. Il video che fa riflettere : Prima i sorrisi, i regali, i fiori e la gioia per una relazione che sembra normale. Poi le liti e gli insulti che in un crescendo di violenza portano alle percosse. Il video, pubblicato in India e realizzato da una ragazza con l’uso del trucco, mostra le fasi della violenza domestica di un uomo ai danni della propria partner. video Twitter/Jenan Moussa L'articolo Dalla gioia ai lividi delle botte: le fasi della violenza domestica su una ...

Botte alla madre : 50enne tossicodipendente arrestato per violenze in famiglia : Roma – arrestato perche’ picchia l’anziana madre un 50enne con problemi di tossicodipendenza. “Tornata a casa da qualche giorno dopo un breve periodo di ricovero, dovuto alle Botte ricevute dal figlio, la vittima ha subito l’ennesimo episodio di violenza proprio alla vigilia di ferragosto. Questa volta pero’ gli altri familiari hanno chiamato il 112NUE. A casa della donna e’ intervenuta una pattuglia del ...

Minacce - Botte e offese alla moglie davanti ai figli : arrestato un 42enne : Francesca Bernasconi L'uomo, sotto gli effetti della cocaina, la prendeva a schiaffi, calci e pugli e la minacciava con un coltello. Minacce anche ai parenti della donna botte, insulti e Minacce, anche davanti ai figli. Per questo, un uomo di 42 anni è finito in carcere, a Catania, con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie 37enne. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati che si occupa dei reati di violenza di ...

Botte e sputi al cane in un suo video - youtuber indagata dalla polizia : “Inaccettabile” : Brooke Houts, youtuber da oltre 300mila follower, risulta indagata per maltrattamento sugli animali dalla polizia di Los Angeles dopo che su Internet è finito uno dei suoi video virali in cui prende a Botte e a sputi il suo cane, un Dobermann, scatenando l'ira e l'indagnazione degli utenti. Ma lei si difende: "Come genitore devo mostrargli cosa è inaccettabile". Quelle immagini sono state subito rimosse, ma anche pochi minuti sono bastati per ...

Carabiniere ucciso - il passato di Elder Lee e Natale : Botte alla ex - coca dai genitori - altra aggressione-choc : Natale Hjorth e Elder Lee non erano affatto dei bravi ragazzi, così come si stanno prodigando a dire i genitori. Tornando indietro nel passato dei due giovani accusati dell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si scoprono dettagli inquietanti. "La deriva di Natale - racconta un amico d'inf

Durante un volo coppia litiga - lei lo massacra di Botte e alla fine gli spacca il portatile sulla testa - il motivo è incredibile : Un coppia era in viaggio in aereo quando ha iniziato a litigare. La donna sempre più nervosa ha cominciato ad usare un linguaggio scurrile e il personale di bordo l’ha invitata a moderare le parole anche perché sull’aereo viaggiavano minori. Ma la donna, sempre più accecata dalla rabbia, ha iniziato a colpire l’uomo con pugni e alla fine gli ha spaccato un portatile in testa . l’uomo si è alzato per fuggire e lei ha continuato a rincorrerlo e ...

Stasera Italia - Botte Vittorio Sgarbi-Mughini e stop alla diretta : cosa è successo durante la pubblicità : Nella puntata di Stasera Italia, andata in onda mercoledì 24 luglio, gli spettatori hanno assistito a una vera e propria rissa sfiorata. Quella tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Giampiero Mughini. I due sono stati interrogati dal conduttore di Rete4, Giuseppe Brindisi, sulla que

Botte e morsi alla compagna! Fermato nigeriano clandestino a Cagliari : Sono stati gli agenti della questura a salvare la 20enne, costretta a subìre le violenze del compagno fin dall'inizio della loro relazione. Durante i controlli è inoltre emerso che lo straniero si trova clandestinamente sul territorio nazionale. È finito in manette a Cagliari un 38enne nigeriano accusato di maltrattamenti in famiglia. Vittima dello straniero, una ragazza di 20 anni originaria del Ciad che, per oltre un anno, ...

Botte alla moglie! Assolto perché depresso per la separazione : Secondo il parere dello psichiatra, l'uomo al momento dei fatti non sarebbe stato in grado di intendere e di volere. Non sempre i maltrattamenti rappresentano un reato. O almeno è quanto avrebbe affermato il giudice del tribunale di Pavia, decidendo per l'assoluzione di un marito che aveva picchiato la moglie.-- Secondo quanto racconta il Giorno, infatti, i coniugi si stavano separando e proprio questa situazione avrebbe influito ...