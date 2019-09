Boom immatricolazioni elettriche: +109%

Sono 6.453 le autoimmatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019,in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, coprendo lo 0,5% del mercato totale. Il fenomeno interessa per lo più i privati che rappresentano il 41% degli acquisti e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). I modelli immatricolati sono 26,in crescita rispetto ai 22 di un anno fa.L'analisi è stata effettuata dal Centro Studi e Statistiche Unrae, in occasione della settimana europea della mobilità.(Di martedì 17 settembre 2019)