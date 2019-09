Bolzano | neonato trovato senza vita in una scarpata | sarebbe stato strangolato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Il corpo di unrinel pomeriggio di ieri, 16 settembre, in provincia di, in una: aveva ancora il cordone ombelicale e si trovava sotto a un cespuglio. La testa del bambino era avvolta in un panno che gli eralegato diverse volte intorno al collo. Rivicino Merano il corpo di unin una: forseIl tragico ritrovamento è accaduto a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. Il corpicino ènotato da alcuni turisti, nascosto in mezzo a un cespuglio, intorno alle 16:30 di ieri, 16 settembre. Nelle vicinanze della trattoria Glögglkeller, zona molto frequentata in questo periodo dai turisti, due escursionisti sono stati protagonisti della triste scoperta. Aiutati da un contadino che si trovava nei paraggi, i due hanno allertato le Forze dell'Ordine e la Croce Bianca, ma al loro arrivo si è solo potuto verificare ...

