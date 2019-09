Biglietti Juventus-Verona | come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A

Arresto ultras Juventus – La testimonianza shock del security manager : “Biglietti in cambio di ‘partite tranquille’ - era una mediazione” : Alessandro D’Angelo, security manager della Juventus, ha riportato agli inquirenti alcune testimonianze shock riguardanti i ricatti che gli ultras perpetravano sistematicamente ai danni della società Nella mattinata di oggi, i principali referenti dei gruppi ultras della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torino. Le accuse sono molto gravi: associazione a delinquere, ...

Inter - al via la vendita dei Biglietti per la sfida con la Juventus : Basta dire Inter-Juventus per far salire i battiti: è “la partita”, unica, speciale, con un’atmosfera semplicemente da brividi. FC Internazionale Milano comunica ai tifosi la modalità di vendita dei biglietti della super sfida Inter-Juventus di domenica 6 ottobre, con calcio di inizio alle ore 20.45. La prima fase di vendita prenderà il via in esclusiva online […] L'articolo Inter, al via la vendita dei biglietti per la sfida con la ...

Arrestati gli ultras della Juventus - il VIDEO della vendita illegale dei Biglietti : indagati in tutta Italia : Indagine nelle ultime ore portate avanti dalla Polizia, nel dettaglio fermati gli ultras della Juventus in relazione alla vendita dei biglietti. I capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati Arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. ...

Verso Fiorentina-Juventus - al Franchi lunghe code per acquistare i Biglietti di sabato : A Firenze anche ieri si sono registrate file di tifosi davanti ai punti autorizzati dove si acquistano i biglietti per Fiorentina-Juventus (nonché contestualmente gli abbonamenti del pacchetto da 18 partite dopo la riapertura post Napoli). Per i viola c'è entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista contro la squadra più forte (e meno amata da queste parti). Potere del nuovo corso targato Commisso e di un ...

Juventus-Napoli - denunciati un centinaio di ultras partenopei : hanno infranto divieto di acquistare i Biglietti per il settore ospiti : Un centinaio di ultras del Napoli sono stati denunciati per aver infranto il divieto di acquisto del biglietto per il settore ospiti in occasione della partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. I tifosi, come spiega la questura di Torino, sono stati individuati grazie alle indagini della Digos. Stando agli accertamenti, gli ultras “residenti a Napoli ed appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato ...

Juventus-Napoli - tolto il divieto che impediva la vendita dei Biglietti ai nati in Campania. Confermata la restrizione per i residenti : Juventus-Napoli non sarà vietata ai nati in Campania. A deciderlo, questa volta, non è il club bianconero, che l’8 agosto aveva comunicato il divieto per la partita in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La decisione arriva direttamente dal gruppo operativo di sicurezza (Gos), che – proprio a seguito delle disposizioni secondo cui sono le stesse società sportive a gestire l’accesso, l’indirizzamento e il controllo ...