Biglietti Bologna-Roma | come acquistare i tickets per la quarta giornata di Serie A

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) LadiA vedrà protagoniste in una delle tre gare della domenica alle ore 15.00: il 22 settembre i rossoblu ed i giallorossi giocheranno infatti una partita i cui gli emiliani guardano gli avversari dall’alto in classifica. La formazione felsinea infatti è a quota 7 in classifica, mentre i capitolini hanno raccolto finora 5 punti. Nelle due gare dello scorso campionato prevalse il fattore campo: curiosamente la gara d’andata si disputò il 23 settembre e prevalse il, che tra le mura amiche si impose per 2-0, mentre nella sfida di ritorno ladettò legge all’Olimpico, portando a casa il successo per 2-1. Laè ormai alle porte:sarà una sfida che regalerà spettacolo nel prossimo turno diA e gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it, dove potrete scegliere il posto che ...

BfcOfficialPage : ?? LA PARTITA DELLE LEGGENDE ?? ?? Ci sono anche loro ?? Bologna Legends ?? Real Madrid Leyendas ?? Acquista i biglie… - Braa_RaYan : RT @romanewseu: Bologna-Roma, esauriti i biglietti per il settore ospiti: sarano 3000 i tifosi giallorossi al Dall'Ara #ASRoma #RomanewsEU… - MatBon_ : RT @ilRomanistaweb: #BolognaRoma: #Vivaticket sblocca altri biglietti per il settore ospiti ?? -