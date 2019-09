Biathlon | i convocati ufficiali della Germania per Coppa del Mondo | Hammerschmidt

Biathlon - lunedì nuovo raduno a Ruhpolding per i big azzurri : dieci gli atleti convocati dal dt Curtaz : raduno in Germania per i big azzurri, con loro anche la squadra B: Junior e giovani impegnati in Val Martello Proseguono gli allenamenti sulle montagne per i biatleti italiani in vista dell’inizio della stagione. Dopo il raduno in Val Martello, i top azzurri si ritroveranno lunedì 9 settembre a Ruhpolding (Ger) per altri 7 giorni di preparazione sotto l’attenta guida dell’allenatore responsabile Andreas Zingerle. La lista ...