Beve birra mentre ruba | dalle analisi del dna si scopre che aveva effettuato altri due

Beve un litro di birra in mezzo minuto! Muore sotto gli occhi degli amici : Doveva essere un gioco, ma è finito in tragedia. Un ragazzo è collassato ed è morto di fronte ai suoi amici pochi secondi dopo aver bevuto una birra. L'uomo, non identificato, sabato stava partecipando ad una sorta di gara coi colleghi del Regent Cha-am Beach Resort, in Thailandia quando si è sentito male. In un video filmato da uno dei presenti, si può vedere una lunga fila di persone che si preparano a ingurgitare la birra da una pinta da un ...