Belluno | alpina suicida in caserma a 30 anni | la lettera d’addio alla mamma

Belluno - alpina s’impicca in caserma : la 30enne trovata morta in camera sua : La soldatessa era rimasta in caserma ieri, giornata festiva. Nel pomeriggio ha deciso di farla finita. Sul posto i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Per T..R., le sue iniziali, era troppo tardi.Continua a leggere