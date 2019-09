Basket | si ritira Manuchar Markoishvili | gran talento georgiano passato da Treviso | Cantù

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019)ha annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro giocata. Il, noto per ile la conoscenza profonda del gioco, smette a 32 anni a causa di un numero non indifferente di problemi fisici. Cresciuto cestisticamente all’università di Tbilisi, capitale del suo Paese,arriva per la prima volta in Italia nella stagione 2002-2003, trovando spazio per 12.5 minuti a gara nelle rotazioni di Ettore Messina, che quell’anno ha a disposizione una Benettontalmente forte da insidiare anche il Barcellona in finale di Eurolega. L’anno successivo il suo minutaggio scende ancora, e ciò rende inevitabile il suo passaggio al Mitteldeutscher, che è di breve durata, perché arriva la chiamata dell’Olimpia Lubiana. In Slovenia resta tre anni, poi ne gioca altri due a Kiev e ritorna nel nostro Paese, a. Le esperienze ...

