Attentato contro comizio elettorale in Afghanistan | almeno 26 morti Talebani rivendicano

Nuovo Attentato al petrolio saudita : ?droni contro due impianti Saudi Aramco : Ennesimo attentato contro il petrolio Saudita. Due impianti della compagnia nazionale Saudi Aramco sono stati colpiti da droni aerei. La responsabilità degli attentati è stata rivendicata dai dai ribelli filo-iraniani Houthi

Nuovo Attentato al petrolio saudita : ?droni contro due impianti : Ennesimo attentato contro il petrolio saudita. Due impianti della compagnia nazionale Saudi Aramco sono stati colpiti da

Terrorismo al Cairo? Auto contromano ad alta velocità uccide almeno 19 persone forse Attentato : Al momento si parla di 19 morti e 30 feriti coinvolti nell’incidente provocato da un Auto ad alta velocità, lanictaa contromano contro altre vetture davanti all’Istituto nazionale per il cancro del Cairo, provocando anche una forte esplosione su cui si sta indagando. Si indaga ora sull’ipotesi di Terrorismo anche per capire se l’esplosione è stata provocata da un ordigno presente sull’Auto o solo dal forte impatto ...

Il duplice Attentato nel Nuorese contro il Pd : In Sardegna la notte appena trascorsa conferma la piaga degli attentati agli amministratori locali. A Cardedu (Nuoro), in Ogliastra, l'Audi A4 del sindaco Matteo Piras è stata incendiata e distrutta poco prima delle 3.30. Un'ora e mezzo prima, sempre nel Nuorese, qualcuno metteva a segno un attentato esplosivo contro la sede del Partito democratico a Dorgali: la deflagrazione ha provocato danni strutturali all'edificio di via La Marmora e l'onda ...

Attentato contro una sede Pd in Sardegna : bomba negli uffici - danni ingenti : Nella notte una forte esplosione è avvenuta negli uffici del Partito Democratico di Dorgali, in provincia di Nuoro. Altro...

Attentato contro sede Pd nel Nuorese : Si indaga sull’Attentato perpetrato nella notte contro una sede del Pd a Dorgali, in provincia di Nuoro, con una bomba artigianale. Ignoti hanno fatto saltare in aria gli uffici della sede dem siti nella centrale via Lamarmora usando una bombola di gas e un innesco, secondo le prime informazioni. Ingenti i danni ma nessuno è rimasto ferito.L’esplosione, verificatasi verso le due, ha svegliato i residenti e ha provocato seri danni alla ...

Sardegna : Attentato contro sede Pd - incendiata auto sindaco di Cardedu : Due episodi inquietanti avvenuti nella notte in provincia di Nuoro. A Dorgali, alle porte della città sarda, un attentato è stato perpetrato ai danni della sede del Partito democratico:...

Sardegna - Attentato contro sede Pd a Dorgali. E a Cardedu incendiata l’auto del sindaco : Gli uffici dem ne comune in provincia di Nuoro sono stati fatti saltare in aria nella notte. La deflagrazione ha provocato gravi danni all’edificio e il danneggiamento di un'auto. Non si registrano feriti. L'altro episodio è avvenuto a Cardedu, località costiera dell’Ogliastra: presa di mira la macchina di Matteo Piras (lista civica), andata completamente distrutta.Continua a leggere

C’è stato un Attentato contro la sede del PD a Dorgali - in provincia di Nuoro : Intorno alle due di notte una forte esplosione ha distrutto la sede del PD di Dorgali, comune di 8 mila abitanti in provincia di Nuoro. Secondo quanto è stato riferito alle agenzie di stampa dai carabinieri, gli uffici sono stati

Dorgali - Attentato contro sede Pd : esplosa una bombola di gas : Dorgali, attentato contro sede Pd: esplosa una bombola di gas Gli uffici dem nel paese in provincia di Nuoro sono stati fatti saltare in aria nella notte. La deflagrazione ha provocato gravi danni all’edificio. L'onda d'urto ha completamente divelto l'ingresso della sede. Non si registrano feriti Parole chiave: ...

Attentato contro sede del PD in Sardegna : esplosa una bombola a gas nella notte : Attentato nella notte a Dorgali, in provincia di Nuoro, contro una sede del Pd: secondo le prime informazioni degli investigatori, gli uffici nella centrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria utilizzando una bombola di gas. L’esplosione avrebbe provocato gravi danni all’edificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri - che stanno effettuando i rilievi e hanno avviato le indagini - ma anche gli uomini della Polizia ...