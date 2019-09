Attacco all' Iran | l' Amleto della Casa Bianca messo alle strette

Arabia Saudita - la Cnn : Attacco ai pozzi con missili Cruise lanciati dall'Iran : L'attacco contro gli impianti petroliferi sauditi «con una probabilità molto alta» è partito da una base di Teheran, in Iran, vicino al confine con l'Iraq. Lo...

L’Australia è stata vittima di un Attacco hacker dalla Cina : Australia, la Sydney Opera House (foto: Getty Images) La Cina avrebbe effettuato un attacco informatico ai danni del parlamento dell’Australia e dei tre maggiori partiti politici poco prima delle elezioni che si sono tenute a maggio. A confermare l’attacco è stata L’Australian Signals Directorate (Asd), l’agenzia d’intelligence informatica del paese, che ha spiegato che Pechino è stato il diretto responsabile dell’attacco avvenuto nel mese ...

Doppio Attacco alle raffinerie saudite - vola il prezzo del petrolio. Salgono oro e argento : Il Doppio attacco alle raffinerie saudite ha acceso il prezzo del petrolio. In apertura di mercati il Brent e' arrivato a segnare un balzo di quasi il 20% a 71,95 dollari al barile. Un guadagno di 12 dollari in pochi minuti, il piu' ampio, in termini di biglietti verdi, da quando esiste il future, avviato alle quotazioni nel 1988. In termini percentuali si e' invece trattato dello strappo piu' ampio dal tempi della Guerra del Golfo nel 1991. Nel ...

Attacco all'oro nero : gli speculatori della polveriera mediorientale : L’Attacco all’oro nero saudita fa “esplodere i mercati petroliferi. Dopo gli attacchi alle raffinerie saudite di Saudi Aramco e l’annuncio di Donald Trump sull’uso delle riserve petrolifere strategiche americane, il prezzo del petrolio schizza alle stelle: domenica sera i futures Usa sul greggio sono saliti del 15%, quelli sulla benzina dell′11% e il Brent del 18%. Lunedì mattina rialzi ...

Petrolio - balzo senza precedenti dopo l’Attacco all’Arabia Saudita : l’attacco al Petrolio Saudita provoca un’impennata senza precedenti al prezzo del greggio. Come temuto, in apertura di contrattazioni i future sul Brent sono balzati di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71 dollari, pari a un aumento del 20% che non ha eguali

Petrolio - quotazioni su del 10% dopo l’Attacco alle raffinerie saudite : è il maggior rialzo da tre anni : Il Petrolio avanza di circa il 10% dopo l’attacco alle raffinerie saudite di Saudi Aramco, in quello che è al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni. Il Brent sale del 10,7% a 66,66 dollari mentre il Wti del 9,6% a 60,1 dollari. In avvio di contrattazione il Brent aveva messo a segno il più grande rialzo intraday da quando i future sono stati introdotti, nel 1988: 12 dollari al barile, pari ad un balzo del 19,5%. Il rialzo massimo del ...

Attacco al petrolio saudita - produzione dimezzata : c'è il rischio "prezzi alle stelle" : L'Arabia saudita ha dovuto tagliare la produzione di 5,7 milioni di barili il giorno, pari al 5% di quella mondiale. Gli...

