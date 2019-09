Atlantia | Castellucci si dimette da amministratore delegato Liquidazione da 13 milioni

Atlantia - l’ad Castellucci si è dimesso. Benetton : “Sotto shock per inchiesta Ponte Morandi” : All'amministratore delegato uscente la società capogruppo di Autostrade per l’Italia verserà oltre 13 milioni di euro come buonuscita. Al suo posto un comitato composto dai numerosi consiglieri. A chiedere un passo indietro era stati i Benetton alla luce dell'inchiesta avviata dalla procura di Genova sulla manutenzione di alcuni viadotti dopo il crollo del Ponte Morandi.Continua a leggere

Autostrade - Giovanni Castellucci si dimette da ad di Atlantia : buonuscita da 13 milioni di euro : Giovanni Castellucci, dopo aver riferito al consiglio delle iniziative intraprese dopo il cda di venerdì 13 settembre ha comunicato la sua intenzione di dimettersi da amministratore delegato e direttore generale di Atlantia. Lo si legge nella nota diffusa al termine del cda, che ha accolto le sue dimissioni definendo con lui un risoluzione consensuale. Il cda di Atlantia, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato e al rapporto di ...

Autostrade - Giovanni Castellucci si dimette da amministratore delegato di Atlantia : Giovanni Castellucci, dopo aver riferito al consiglio delle iniziative intraprese dopo il cda di venerdì 13 settembre ha comunicato la sua intenzione di dimettersi da amministratore delegato e direttore generale di Atlantia. Lo si legge nella nota diffusa al termine del cda, che ha accolto le sue dimissioni definendo con lui un risoluzione consensuale. L'articolo Autostrade, Giovanni Castellucci si dimette da amministratore delegato di Atlantia ...

Autostrade - il titolo Atlantia crolla in Borsa nel giorno dei cda di Aspi e della holding Edizione. In bilico l’ad Castellucci : Atlantia crolla in Borsa, arrivando a perdere il 7,5%, nel giorno in cui si riuniscono i cda della controllata Autostrade per l’Italia e della holding Edizione della famiglia Benetton. Che, stando a indiscrezioni alimentate dal duro comunicato diffuso sabato, potrebbe defenestrare il numero uno di Atlantia, Giovanni Castellucci, indagato per omicidio colposo nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Dopo la notizia della nuova inchiesta ...