Atlantia | azienda | accordo su incentivo a esodo 13 mln

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Cda di, dopo aver compiuto le opportune verifiche e le necessarie valutazioni, previo parere favorevole del Comitato risorse umane e remunerazione, del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate e del collegio Sindacale, “ha deliberato di convenire ad undi risoluzione consensuale dei predetti rapporti con Castellucci. L’prevede la corresponsione di un importo a titolo diall’pari alla somma complessiva lorda di 13.095.675 euro, oltre alle competenze di fine rapporto, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (che cesserà con effetto dal 24 settembre 2019), connesso al rapporto di amministrazione (che cesserà con effetto immediato)”. Lo rende notoin un comunicato. Il suddetto importo, si legge nella nota, “è ...

ProiezioniDB : #Atlantia: quale futuro per l'azienda e il titolo azionario? - - - CarmillaMi : RT @KotetsuJeegu: Ricordo quando Atlantia subì un tracollo in Borsa per alcune dichiarazioni dell’allora governo in carica in merito alla t… - KotetsuJeegu : Ricordo quando Atlantia subì un tracollo in Borsa per alcune dichiarazioni dell’allora governo in carica in merito… -