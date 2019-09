Ascolti tv | dati Auditel lunedì 16 settembre | Montalbano batte la seconda puntata di

Ascolti tv - dati Auditel domenica 15 settembre : Il Commissario Montalbano doppia il debutto di Live non è la d’Urso : Nello scontro diretto tra ‘Il Commissario Montalbano’ e il debutto della nuova stagione di ‘Live – non è la d’Urso‘ vince la fiction di Rai 1 che domenica 15 settembre ha mandato in onda la replica dell’episodio ‘Tocco d’artista‘ andato in onda per la prima volta nel maggio 2001 e che ha comunque conquistato 4.365.000 telespettatori e il 21.75% di share, doppiando il talk show di ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 13 settembre : Tale e Quale Show debutta e vince con 3.8 milioni di telespettatori : Un esordio vincente quello della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. La prima puntata – vinta da Lidia Schillaci (QUI chi è) – del varietà di Rai1, condotto da Carlo Conti, che ha visto protagonisti 12 personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con le imitazioni dei big della musica nazionale e internazionale, con 3 milioni 844mila telespettatori e il 21,5% di share ha dominato il prime time di venerdì 13 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 16 settembre : batte la seconda puntata di Temptation Island Vip : È ancora Il commissario Montalbano a vincere: il celebre personaggio, nato dalla penna di Andrea Camilleri, chiamato persino in replica a contrastare i programmi di punta di Canale 5, dopo aver battuto l’esordio di Live – non è la d’Urso il 15 settembre, si aggiudica il prime time di lunedì 16 settembre su Rai1 con la riproposizione dell’episodio “Il senso del tatto“, visto da 4 milioni 423mila telespettatori ...

Ascolti Tv 15 settembre 2019 : i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso : Ascolti tv Domenica 15 settembre 2019: tornano Live-Non è la d’Urso e Domenica In La prima serata di ieri, Domenica 15 settembre, è tornata in onda Barbara d’Urso con il suo Live-Non è la d’Urso. Una prima puntata dove non sono di certo mancati i colpi di scena. Nel pomeriggio, invece, ha fatto il suo […] L'articolo Ascolti Tv 15 settembre 2019: i dati di Domenica In e Live-Non è la d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati auditel del 12 settembre - vince Un Passo dal cielo : Ascolti tv, prime time Daniele Liotti oramai saldamente al comando nel posto che fu di Terence Hill vede l’esordio della quinta stagione di Un Passo dal cielo coronato dal successo con la vittoria nel prime time televisivo. La prima puntata, andata in onda su Rai1, è stata vista infatti da 4.333.000 telespettatori (share del 21,2%) ottenendo il gradino più alto del podio. Secondo posto per Canale 5 con il film Cinquanta sfumature di rosso, ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 11 settembre : testa a testa tra Gli ultimi saranno ultimi e La verità sul caso Harry Quebert : Il film con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, Gli ultimi saranno ultimi, su Rai1, ha vinto la prima serata di mercoledì 11 settembre con 2 milioni 374mila telespettatori e l’11.12% di share. Canale 5 tallona da vicino la concorrente e la miniserie televisiva La verità sul caso Harry Quebert ottiene 2 milioni 330mila telespettatori con il 12.45% di share. Ascolti tv prime time La programmazione televisiva di ieri ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 10 settembre : Mister Felicità vince di misura su La verità sul caso Harry Quebert : Il film “Mister Felicità“, interpretato da Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Carla Signoris, in onda martedì 10 settembre in prima serata su Rai1, si è aggiudicato il prime time con 2 milioni 649mila telespettatori e il 12.7% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 “La verità sul caso Harry Quebert” con Patrick Dempsey ha raggiunto 2 milioni 209mila telespettatori (12.02%). Al terzo posto il film su Italia 1 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 9 settembre : Montalbano in replica batte Temptation Island Vip che sfiora i 3 milioni : La prima sfida nel prime time della nuova stagione televisiva vede vincere a mani basse la replica de Il Commissario Montalbano che su Rai 1 conquista 4.486.000 telespettatori e il 21,3% di share. L’esordio di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi su Canale 5 invece intercetta 2.949.000 telespettatori e il 18,2% di share. Il docu-reality dei sentimenti fa centro sui giovani: sul target 15-34 anni la share vola al 32.92%, mentre i ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 8 settembre : vince Finlandia – Italia con 6.7 milioni di telespettatori : È la partita Finlandia-Italia, valida per la qualificazione a Euro 2020, vinta dagli azzurri per 2-1, a dominare la prima serata dell’8 settembre con 6 milioni 759mila telespettatori e il 31.39% di share su Rai1. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento con il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici ha raccolto 1 milione 812mila telespettatori pari all’8.77% di share. Su Italia1 la commedia Italiana Il Ricco, il ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 5 settembre : vince la replica del finale di Don Matteo 11 : Il finale dell’undicesima stagione – in replica – di Don Matteo 11 vince ancora la prima serata: l’episodio “Il bambino di Natale“, riproposto il 5 settembre su Rai1, è stato visto da 2 milioni 848mila telespettatori, con uno share del 15.58%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 lo speciale del Maurizio Costanzo Show – Allegria! per il tributo a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, ha fatto ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 4 settembre : vince Windstorm ritorno alle origini : In una giornata segnata dall’interesse del pubblico televisivo per gli speciali sulla nascita del nuovo governo, è stato il film di Canale 5 Windstorm – ritorno alle origini, in prima tv, il leader della prima serata degli Ascolti del 4 settembre con una media di 2 milioni 291mila telespettatori e il 12.22% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la riproposizione del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona ha ottenuto ...

Ascolti tv - dati auditel del 3 settembre : vince il film Scusate se esisto : Ascolti tv, prime time La divertente pellicola Scusate se esisto! con Raoul Bova e Paola Cortellesi in onda su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti del 3 settembre facendo segnare 2.883.000 telespettatori e il 14,08% di share. Mentre la seconda parte della miniserie La verità sul caso Harry Quebert di Canale 5 è stata vista da 2.584.000 telespettatori pari al 12,66%. Terzo gradino del podio per Italia 1 dove Chicago Fire ha ottenuto 1.403.000 ...