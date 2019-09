Arabia Saudita | la Cnn | «Attacco ai pozzi con missili e droni lanciati dall' Iran»

Arabia Saudita - la Cnn : attacco ai pozzi con missili Cruise lanciati dall'Iran : L'attacco contro gli impianti petroliferi sauditi «con una probabilità molto alta» è partito da una base di Teheran, in Iran, vicino al confine con l'Iraq. Lo...

Arabia Saudita - Cnn : “Attacco alle strutture petrolifere lanciato da una base in Iran” : Ci sono “probabilità molto alte” che l’attacco aereo scagliato nel fine settimana all’industria petrolifera dell’Arabia Saudita sia stato lanciato da una base in Iran, vicino al confine con l’Iraq. E’ quanto hanno stabilito gli investigatori americani e sauditi, secondo quanto riporta la Cnn che cita fonti a conoscenza delle indagini. L’attacco, scrive l’emittente statunitense, ha coinvolto missili cruise che volano ...

Milan - offerte da Arabia Saudita ed Emirati Arabi : ecco perché Elliott non è (per ora) interessato : Sembrano essere arrivate delle novità per quanto riguarda la cessione del Milan da parte del Gruppo Elliott. Dopo la smentita da parte di Louis Vuitton dell'indiscrezione del Messaggero che voleva Bernard Arnault interessato ad acquistare il Milan per 1 miliardo di euro, ora Repubblica segnala dei s

Supercoppa - la lettera : “Juve e Lazio non giochino in Arabia Saudita” : Usigrai e Amnesty International Italia chiedono a Juventus e Lazio di non giocare in Arabia Saudita la sfida valida per la Supercoppa italiana, in mattinata è stata inviata una lettera dove viene chiesta “una precisa e benvenuta assunzione di responsabilita'” e di dare “il segnale che lo sport, il calcio in particolare, possono essere un veicolo straordinario di valori e un esempio virtuoso di grande importanza per il ...

Chi ha attaccato gli stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita? : C'è una rivendicazione dei ribelli houthi e gli Stati Uniti accusano l'Iran, ma per ora non ci sono versioni convincenti

Attacchi in Arabia Saudita - Onu : "Non è chiaro chi c'è dietro" | Riad : "Armi sono state fabbricate in Iran" : "Non è interamente chiaro chi sia dietro l'attacco alle strutture petrolifere saudite". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. "

Arabia Saudita - i ribelli Houthi minacciano nuovi attacchi. E Trump autorizza l’uso di risorse petrolifere strategiche : I ribelli Houthi dello Yemen hanno minacciato ulteriori attacchi alle installazioni petrolifere saudite pochi giorni dopo aver rivendicato un grande assalto a delle strutture nel regno. E' quanto ha riferito la televisione del gruppo al Masirah. La nuova minaccia arriva dopo che i funzionari degli Stati Uniti hanno puntato il dito contro l'Iran e gli altri suoi alleati nella regione e il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti "hanno ...

Arabia Saudita-Iran : partiti dall’Iraq gli attacchi agli impianti petroliferi : Arabia Saudita-Iran: partiti dall’Iraq gli attacchi agli impianti petroliferi Emergono nuove verità riguardo l’ultima puntata dello scontro che oppone Iran e Arabia Saudita. Sarebbero partiti dalle basi di Hashd al-Shaabi, in Iraq meridionale, gli attacchi contro le installazioni petrolifere saudite dello scorso sabato. Questo almeno è quanto riporta il portale Middle East Eye, che cita fonti riservate dei servizi iracheni. Per le ...

Cosa succede dopo l’attentato in Arabia Saudita? : Per chi ha letto il libro “Sleeping With The Devil” pubblicato nel lontano 2004 dall’ex agente CIA Robert Baer, ora fortunato scrittore, la notizia dell’attentato agli impianti petroliferi sauditi sembra un déjà vu.L’analista ipotizza infatti nei minimi dettagli un ipotetico attentato terroristico che blocca la produzione petrolifera saudita, scatenando una reazione a catena senza precedenti sui ...

Petrolio - balzo senza precedenti dopo l’attacco all’Arabia Saudita : l’attacco al Petrolio Saudita provoca un’impennata senza precedenti al prezzo del greggio. Come temuto, in apertura di contrattazioni i future sul Brent sono balzati di 12 dollari in pochi secondi, salendo fino a quota 71 dollari, pari a un aumento del 20% che non ha eguali

Vola il prezzo del petrolio dopo l'attacco in Arabia Saudita. Trump autorizza l'uso delle riserve : Vola il prezzo del petrolio dopo il pesante l’attacco dei ribelli sciiti contro le due maxi raffinerie dell’Est dell’Arabia Saudita e le dichiarazioni di Donald Trump. Nelle prime contrattazioni il petrolio avanza di circa il 10% dopo l’attacco alle raffinerei saudite di Saudi Aramco, in quello che è al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni. Il Brent sale del 10,7% a 66,66 dollari mentre il Wti del ...

Onu condanna i raid in Arabia Saudita : 19.18 condanna del Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, per l'attacco con drone sulle raffinerie di petrolio in Arabia Saudita. Guterres chiede a tutte le parti coinvolte di prevenire una "escalation" degli attacchi rivendicati dagli Huthi (gruppo armato prevalentemente sciita zaydit dello Yemen) L'appello di Guterres: "Moderazione", "prevenzione della intensificazione della tensione" e "rispetto in qualsiasi momento, della legge ...