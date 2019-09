Allarme bomba a stazione Valle Aurelia | ordigno è in realtà caricatore cellulare

«C'è una bomba nucleare alla stazione». Falso Allarme a Pescara - ma treni in tilt per 2 ore : Rientrato l'allarme bomba che ha bloccata la stazione di Pescara e messo in difficoltà molte linee ferroviarie. Il traffico dei treni è stato sospeso dalle 13.50 per accertamenti...

“Quattro ordigni nucleari alla stazione di Pescara” - caos e treni in ritardo per l’Allarme bomba : La stazione ferroviaria di Pescara ferma per ore e ritardi notevoli per tutti i treni in transito a causa di un allarme bomba lanciato alle 13.50 di lunedì con una telefonata anonima che parlava di ben quattro ordini radioattivi rudimentali. Dopo i controlli l’allarme è rientrato e la stazione è stata riaperta.Continua a leggere

Bologna - Allarme bomba al centro commerciale : ma era uno scherzo di due bambini : Lo scherzo costerà caro a due minorenni che ieri pomeriggio hanno denunciato la presenza di un ordigno esplosivo al centro commerciale Meridiana di Bologna.Continua a leggere

Piazzale Flaminio - Allarme bomba. Evacuata banca : Roma – Sono stati evacuati il piano terra, il primo piano e tre piani seminterrati della banca Popolare di Milano, in Piazzale Flaminio a Roma, a causa di un allarme bomba per una borsa davanti all’edificio. Secondo quanto si apprende, l’allarme sarebbe scattato dopo due telefonate anonime arrivate in mattinata alla banca, che incitavano i dipendenti “a scappare”. Sul posto presenti volanti della polizia, 118 e ...

Allarme bomba al Palatino - intervento artificieri a San Sebastiano : Roma – Falso Allarme bomba, alle 13.30 circa, attorno alle mura della chiesa di San Sebastiano sul colle Palatino, a Roma. A far scattare l’allerta, il ritrovamento di un oggetto sospetto: un involucro di forma cilindrica dal diametro di 5 centimetri e lungo 40, con una scritta in inglese. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno scoperto che il misterioso oggetto non era esplosivo. L'articolo ...

Allarme bomba - evacuata sede Die Linke : Berlino, 22 lug. (AdnKronos/Dpa) – Il quartier generale del partito della sinistra tedesca Die Linke è stato evacuato oggi a Berlino dopo l’arrivo della minaccia di una bomba via mail. Una portavoce del partito ha riferito che la minaccia è arrivata questa mattina e il suo contenuto fa ritenere che provenga da ambienti di estrema destra. La polizia ha preso la minaccia molto sul serio e ordinato a tutte le persone presenti di ...

Berlino - evacuata sede del partito Die Linke per Allarme bomba : la minaccia per mail : evacuata la sede centrale a Berlino del partito Die Linke, la formazione di estrema sinistra in Germania. Questa mattina negli uffici del partito è arrivata una mail con la minaccia di far esplodere l’edificio che si trova vicino ad Alexanderplatz con una bomba. Per precauzione la polizia ha ordinato a tutte le persone presenti di abbandonare la sede e sta “esaminando la serietà del messaggio”, come ha fatto sapere un ...