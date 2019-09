Alitalia | tutti gli scenari possibili dopo la proroga

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 17 settembre 2019) Il governo ha concesso ladi un mese, fino al 15 ottobre, per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto delle attività della compagnia ma il probabile rimpasto in arrivo al vertice di Atlantia, il potenziale quarto socio della cordata Fs, potrebbe complicare le trattative in corso

